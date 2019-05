Onsdag kveld kantret en turistbåt etter en kollisjon med elvecruiseskipet Viking Sigyn i elven Donau i Budapest.

Elvecruiseskipet tilhører rederiet til nordmannen og milliardæren Torstein Hagen.

Totalt var det 33 sørkoreanere og to lokale mannskaper om bord i den 26 meter lange turistbåten som kantret. Sørkoreanerne ble brakt til Budapest av turoperatøren Very Good Tour.

Nå varsler selskapet at de kommer til å saksøke elvecruiseskipet. Dette vil skje så snart de vet hele bakgrunnen for ulykken, fastslår de overfor Korea Times.

– Vi kommer til å avgjøre hvordan vi vil gå frem når resultatene av etterforskningen er klare, men vi planlegger å gå til rettslige skritt mot cruiseoperatøren, eieren og kapteinen, sier en talsperson for turoperatøren.

– Vi vet ikke om det er vi eller forsikringsselskapet som vil gjøre det, men det kommer til å bli gjort, fordi det handler om kompensasjon for våre kunder, sier representanten for Very Good Tour videre.

Foreløpig er syv personer blitt funnet i live, mens syv er bekreftet døde. 21 personer er fortsatt savnet.

Kapteinen ble pågrepet

Turoperatøren har fått en rekke avbestillinger på kommende reiser etter ulykken i Ungarn. Samtidig opplever de en sterk nedgang i antall nye bestillinger.

De jobber nå med å støtte ofrenes familier. Fredag ble en rekke familiemedlemmer fraktet til Ungarn.

Torsdag kveld opplyste ungarsk politi at kapteinen på elvecruiseskipet var pågrepet og satt i varetekt.

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen på Viking Sigyn sier via sin advokat i en pressemelding at han ikke har brutt noen regler eller gjort noe kriminelt, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I pressemeldingen sier advokaten at å behandle kapteinen som en mistenkt er «prematurt» og på nåværende tidspunkt «ikke mer enn en teori».

NTB Scanpix

Fredag var Sør-Koreas utenriksminister, Kang Kyung-wha, på plass ved ulykkesstedet. Hun holdt en pressekonferanse sammen med Péter Szijjártó, utenriksminister i Ungarn.

Der sa Kang Kyung-wha at etterforskningen av hendelsen vil innebære å analysere alt av kommunikasjonslogger fra Viking Sigyn.

ATTILA KISBENEDEK / AFP

Søket utvidet til Serbia

Forholdene i elven gjør letearbeidet svært vanskelig. Dykkerne sliter med å komme frem til det sunkne skipet.

Én dykker ble tatt av den sterke strømmen og måtte bli reddet, ifølge Reuters.

Szijjártó, Ungarns utenriksminister, opplyser at søket etter de savnede er utvidet til nabolandet Serbia. Det skyldes at strømmen i elven kan ha tatt med seg folk helt dit.

Hendelsesforløpet før turistbåten ble truffet av 135 meter lange Viking Sigyn under Margaret-broen i Budapest er foreløpig uklart.

Båten var nesten ferdig med en times lang sightseeingtur på vannet ved solnedgang. Overlevende forteller at rundt 20 personer befant seg på dekk, mens de resterende var i kahytten.