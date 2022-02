Boris Johnson forsvarte seg med et grusomt angrep. Nå slår det tilbake.

Flere av Boris Johnsons nærmeste medarbeidere forlater ham. Den omstridte uttalelsen om en overgrepsskandale slår nå tilbake på ham.

Munira Mirza (til venstre) har jobbet tett med Boris Johnson i 14 år. Nå trekker hun seg som rådgiver for ham.

Det har gått fra vondt til verre for Boris Johnson denne uken. Den startet med granskingen av festene i 10 Downing Street. Johnson og hans folk fikk flengende kritikk for festene de hadde under nedstengningen.

Torsdag forlot fire av hans nærmeste medarbeidere det samme kontoret. Fredag meldte Sky News at nok en medarbeider var på vei ut. Spesielt avskjeden til en av dem, Munira Mirza (43), vekker oppsikt. Begrunnelsen var politisk sprengstoff.