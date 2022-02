Ukraina: Russland har tatt kontroll over Tsjernobyl

Russiske styrker har erobret det tidligere atomkraftverket Tsjernobyl, opplyser Ukrainas president via en rådgiver.

Den fraflyttede byen Pripyat ligger et par kilometer fra atomkraftverket som eksploderte i 1986 (i bakgrunnen).

NTB

13 minutter siden

Natt til torsdag startet Russland en omfattende militæroperasjon og invasjon av hele Ukraina.

Et av mange steder som russiske styrker har inntatt, er Tsjernobyl-kraftverket nord i landet.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak kaller angrepet for meningsløst og omtaler det som en av de mest alvorlige truslene i Europa i dag.

Han sier han ikke kjenner til nåværende status og tilstand for anlegget i Tsjernobyl.

– Etter det absolutt meningsløse angrepet fra russerne i denne retningen, er det umulig å si at atomkraftverket i Tsjernobyl er trygt, sier Podoljak.

President Volodymyr Zelenskyj sa tidligere torsdag at russiske styrker prøvde å ta kontroll over Tsjernobyl, der den mest alvorlige kjernekraftulykken i verden fant sted i 1986.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Våre styrker ofrer livene sine for å hindre en gjentagelse av tragedien fra 1986, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter tidligere torsdag.

Han kaller angrepet en krigserklæring mot hele Europa.

I samme melding skriver Zelenskyj at han har meldt fra om angrepet til Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Tsjernobyl ligger rundt 130 kilometer fra Ukrainas hovedstad Kyiv. En ukrainsk tjenestemann sier russiske bomber traff et lager for radioaktivt avfall og at det er meldt om en økning i radioaktive strålingsnivåer.

Foreløpig har ikke eksperter hatt tilgang til kjernekraftverket for å vurdere skadene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge skriver at Tsjernobyl-anlegget med sarkofagen og områdene rundt kan bli rammet av militære trefninger eller operasjoner – noe som kan føre til oppvirvling av radioaktiv forurensning.

– Dette kan gi konsekvenser i nærområdet, melder DSA.