I kveld sover familien til Mariana Mehedyniuk i kjelleren. Hennes største bønn er at de overlever natten.

Flere hundre personer møtte opp for å demonstrere utenfor den russiske ambassaden i Oslo. Blant dem var mange ukrainere som nå frykter for livet til kjente og kjære.

Anatoliy Tanaschuk og Mariana Mehedyniuk var to av flere hundre som møtte opp til demonstrasjon hundre meter fra den russiske ambassaden i Oslo torsdag kveld.

– Alle sier «jeg kan skjønne hvordan du har det». Men for å være ærlig så kan jeg ikke helt skjønne hvordan jeg har det selv. Det eneste jeg vet er at foreldrene mine sover i kjelleren i dag. Så ...

Mariana Mehedyniuk trekker pusten dypt. Helt siden meldingene om at invasjonen av Ukraina eskalerte i natt, har følelsene rast gjennom kroppen hennes.

– Det er helt forferdelig. Det er vanskelig å forklare, men det er ikke bra.

Mehedyniuk, som har bodd tre år i Norge, var en av flere hundre som torsdag kveld møtte opp rundt hundre meter fra den russiske ambassaden i Oslo. Det siste stykket var sperret av politiet.

Men lyden av taler og den ukrainske nasjonalsangen fra forsamlingen ga et tydelig budskap.

Flere hadde laget plakater med slagord rettet mot den russiske presidenten Vladimir Putin på demonstrasjonen i Oslo torsdag kveld.

Frykter hva som skal skje om natten

Mehedyniuk er vokst opp like utenfor Kyiv, ved landets største flyplass Boryspil. Der bort fortsatt hennes foreldre, broren og deres fem katter og fire hunder. På grunn av at de ikke ville forlate dyrene sine, har de ikke flyktet.

På mobilen har det gjennom dagen tikket inn nye meldinger fra familien. En time før demonstrasjonen startet i Oslo sentrum skrev de at de hadde det fint, og at det nå var stille.

– Men jeg er redd det vil komme angrep om natten. Det er ikke så hyggelig å bo rett ved den største flyplassen nå. Russland går for strategiske mål, sier Mehedyniuk.

– Jeg bare håper de ikke dør.

Foreldrene har også invitert naboene til å sove over hos dem. Til sammen blir de syv personer og ni dyr i kjelleren ved flyplassen i natt.

Like øst for Kyiv bor Mehedyniuks familie:

Mener sanksjonene ikke er nok

Meddemonstrant Anatoliy Tanaschuk, fra Khmelnytskyj, sier at familien hjemme ikke har mistet håpet.

– Men ingen vet hva som kommer til å skje, eller hva som blir det neste. Nå må man komme gjennom denne natten. Alle er redde, men vårt militære kjemper fortsatt, sier han.

Han kaller Russlands angrep på Ukraina et angrep på hele den frie verden. Og han er redd for at Putin ikke vil stoppe, om ikke verden kommer med kraftigere motsanksjoner.

– Det er det minste man kan gjøre. De sanksjonene man har kommet med til nå, de hadde han forventet. De har hatt planer for dette. Med mindre EU, USA, og også Norge, gjør noe de ikke hadde forventet, så vil det ikke hjelpe noe særlig i det korte perspektiv. I det lange perspektivet vet jeg heller ikke om det er nok. Mest sannsynlig ikke.

«Stopp Putin» og «Solidaritet med Ukraina» var to av budskapene fra demonstrantene.

Kjenner at verdenssamfunnet bryr seg

Under demonstrasjonen sto Tanaschuk og Mehedyniuk skulder til skulder. Før torsdag hadde de aldri møttes før. I løpet av mindre enn et døgn, var et vennskap skapt.

– Om noe, så har i hvert fall Putin fått det ukrainske folket til å samle seg. Og vi merker også hvor mye folk bryr seg, sier Tanaschuk.

Torsdag kveld holdt samtlige ungdomspartier i Norge tale. De norske partiflaggene blafret i vinden sammen med det ukrainske.

– Vi er sikker på at til slutt vil vi bestå. Men spørsmålet er hvilken pris vi må betale for det. Og det er en stor bekymring for alle, sier Tanaschuk.

Mehedyniuk er på sin side urolig for hvor langt Putin er villig til å gå for å få det som han ønsker.

– Om vi ikke har militærstøtte, vet jeg ikke hva som skjer. Ukraina blir nektet sin eksistens igjen. Vi kjemper alltid tilbake, men denne gangen kan det være dødelig for landet vårt. Og ikke bare for oss, men også for Europa. Jeg tror ikke han vil stoppe her, sier hun.