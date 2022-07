22-åring pågrepet etter skyteepisode

5. juli 2022 17:26 Sist oppdatert nå nettopp

En 22 år gammel mann er pågrepet etter at det ble løsnet en rekke skudd mot et 4. juli-opptog i Highland Park, en forstad nord for Chicago.

Seks personer er bekreftet drept etter skyteepisoden. Omtrent 30 skal være fraktet til sykehus med skader. De skadede skal være mellom 8 og 85 år gamle.

Opptoget startet kl. 10 lokal tid. Drøyt 10 minutter senere drønnet en rekke skudd fra et tak. Et vitne sier til CNN at han hørte mellom 20 og 25 skudd.

Folk som hadde møtt opp for å se eller delta i 4. juli-paraden, rømte i panikk da skytingen startet. Flere var synlig tilsølt av blod.

Hundrevis av politifolk jaktet i flere timer på en spedbygd, ung mann. Et gevær ble funnet på et tak. Like før kl. 02 norsk tid pågrep politiet en 22 år gamme mann. Han beskrives som en «person av interesse» for politiet.

President Joe Biden sier han er rystet og at epidemien med våpenvold må bekjempes.