Vaksineløse Nord-Korea rapporterer stadig flere koronadødsfall. – Det er en katastrofe.

Torsdag innrømmet Nord-Korea sitt første koronatilfelle. Nå er 1,5 millioner blitt smittet.

Folk i Sør-Korea ser på TV-bilder av Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Nord-Korea meldte om 15 nye dødsfall.

18. mai 2022 12:41 Sist oppdatert nå nettopp

I 2,5 år har Nord-Korea insistert på at de ikke har sett et eneste tilfelle av koronasmitte. Nå sliter de med et «eksplosivt» utbrudd, erkjenner landets ledere.

Ingen vet hvor mange som faktisk er blitt smittet med koronaviruset, fordi landet knapt har noen testkapasitet.

Nesten 300.000 mistenkte tilfeller ble meldt søndag, mens 15 personer døde, ifølge statlig nordkoreansk TV.

Nye tall kom tirsdag. Til nå har minst 56 nordkoreanere mistet livet. Rundt 1,48 millioner har blitt syke av viruset.

Det tallet kan komme til å stige svært raskt, sier eksperter til nyhetsbyråene Reuters og AP. Diktaturet er nemlig særdeles dårlig rustet til å håndtere krisen.

De har ingen vaksiner.

Testkapasiteten er lav.

Helsesystemet er elendig.

Kurer som er blitt anbefalt på TV, er å «gurgle saltvann» eller drikke te, ifølge Reuters.

Landet har fått tilbud om hjelp, men har ennå ikke svart.

En elev desinfiserer hendene før hun går inn på en skole. Bildet er tatt i Pyongyang den 3. november i fjor.

Sa nei til tilbud om vaksine

Nord-Korea er ett av bare to land i verden som står helt uten koronavaksine. Landet har tidligere fått tilbud om å få vaksiner fra Covax, det internasjonale vaksinetilbudet som skulle sikre vaksine til fattige land. Men Nord-Koreas ledere har takket nei.

Nord-Koreas største problem er diktaturet, mener Vladimir Tikhonov, ekspert på Nord-Korea. Ingen tør å overprøve diktatorens avgjørelser. Kim Jong-un var redd for bivirkninger og sa nei til vaksiner.

– Det var en meget uklok beslutning, og nå kommer katastrofen, sier professoren ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Skrøpelig helsesystem

Landets helsesystem er dårlig utbygget, særlig utenfor hovedstaden Pyongyang.

– Det er et veldig skrøpelig system. Bortsett fra de to millioner menneskene som bor i Pyongyang, så har majoriteten av landet tilgang til et helsesystem med veldig dårlig kvalitet, sier Jieun Baek til BBC. Hun er grunnlegger av Lumen, en organisasjon som følger med på Nord-Korea.

Folk som har hoppet av fra Nord-Korea, forteller ifølge BBC at ølflasker kan bli brukt til å oppbevare intravenøs væske. Og om sprøyter som gjenbrukes til de ruster.

Landet har på papiret like mange sykepleiere og leger som vestlige land. Nesten alle provinser har sykehus. Men tilgangen på medisiner er svært dårlig.

Nord-Korea har sagt nei til vaksiner. På dette bildet fra februar 2021, ser man at en gang i landets epidemisenter blir sprayet med desinfiserende middel.

– De har ikke engang febernedsettende medisiner, sier Tikhonov.

Tilgang på respiratorer var viktig da Europa ble rammet våren 2020.

– Det er mulig at de har respiratorer ved noen sykehus i Pyongyang, der de byråkratiske toppene lever. Det er nesten sikkert at de ikke har det ved de fleste sykehusene i landet, sier Tikhonov.

Altfor lite testing

Ifølge Verdens helseorganisasjon har Nord-Korea gjennomført 64.000 koronatester siden begynnelsen av pandemien. Til sammenligning har Sør-Korea, som har nesten dobbelt så mange mennesker, gjennomført 172 millioner tester.

Landet har i stedet tydd til temperaturmålere som kan vise om noen har feber.

– Dette er en veldig unøyaktig metode for å undersøke noen. Det er umulig å finne asymptomatiske bærere av viruset og å kontrollere oppblomstring av smitten, sier analytikeren Cheong Seong-chang ved Sejong Institute i Sør-Korea til AP.

Eksperter tror Nord-Korea kan få høye dødstall dersom de ikke umiddelbart får vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr utenfra.

– En stor forstyrrelse

Diktatoren Kim Jong-un sa lørdag at covid-19-utbruddet utgjorde en «stor forstyrrelse». Han forsikret imidlertid at de skulle klare å håndtere krisen. Myndighetene beordret full nedstengning av samfunnet.

Det gjaldt å opprettholde sterk kontroll «basert på hardnakket enhet mellom partiet og folket», mente Kim.

Kim har sagt at Nord-Korea må lære av hvordan Kina har håndtert pandemien, skriver BBC. Det kan bety knallhard nedstengning og tvangsplassering i karantene. Politikken med nulltoleranse er i det siste blitt kritisert for å være lite bærekraftig. Eksperter utenfor Kina har tvilt på at smitten kan holdes nede når man står overfor den svært smittsomme omikronvarianten.

Helsepersonell måler temperaturen på en person. Bildet ble lørdag sendt på TV i Sør-Korea.

Uten vaksiner er håndhygiene, sosial distansering og nedstengning av samfunnet det eneste man har å ty til. Men dersom nedstengningen blir langvarig, kan det få følger for økonomien.

– I verste fall kan det bli veldig seriøs matmangel, sier Tikhonov.

– I de beste årene produserer de nok mat til at de klarer seg selv. Men hvis leveransekjedene til byene stopper opp, så er det ikke sikkert de har nok mat på lager.

Han håper verden nå vil hjelpe nordkoreanerne.

– Det ville vært klokt å stoppe sanksjonene i en gitt periode. Det internasjonale samfunnet må vise koreanerne at vi ikke kriger mot det nordkoreanske folket, sier han.