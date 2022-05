Russiske styrker trekker seg ut av Kharkiv. Tankesmie mener slaget om byen er vunnet.

Ukraina skal ha presset de russiske styrkene ut av landets nest største by. – Nå er det rolig. Folk kommer gradvis tilbake til byen, sier Kharkivs ordfører.

Kharkiv er blitt hardt rammet av bombeangrep siden Russland angrep Ukraina 24. februar. Nå melder flere kilder at russiske styrker skal ha trukket seg ut av byen.

Ukraina har høyst sannsynlig vunnet slaget om Kharkiv. Det skriver den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Ifølge ISW har ukrainske styrker hindret de russiske styrkene i å omringe og ta kontroll i Kharkiv. Deretter skal ukrainerne har presset dem vekk fra byen, på samme måte som i Kyiv.

De russiske styrkene vil heller forsøke å kutte forsyningslinjer og angripe andre deler av Donbass-regionen. Målet er å utarme de ukrainske styrkene og ødelegge deres forsterkninger. Det opplyser Ukrainas generalstab, ifølge AP.

Kharkiv er jevnlig blitt rammet av angrep siden Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar. Byen er en del av den østlige Donbas- regionen og ligger nær grensen til Russland. Flesteparten av byens 1,4 millioner innbyggere er russisktalende.

Byens ordfører, Ihor Terekov, sier til BBC at ukrainerne har presset de russiske styrkene langt tilbake fra byens sentrum.

– Nå er det rolig. Folk kommer gradvis tilbake til byen, sier han.

Ny fase av krigen

Etter det mislykkede forsøket på å ta kontroll over Kyiv rettet Vladimir Putin oppmerksomheten mot den østlige Donbas- regionen. Her har ukrainske styrker kjempet mot russisk-støttede separatister siden 2014. Russernes mål er å erobre delene av regionen som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Russland skal de siste dagene ha erobret enkelte landsbyer og byer i Donbas. Det gjelder blant annet byen Rubizjne, som hadde rundt 55.000 innbyggere før krigen startet.

Men Ukraina skal også ha gjort fremskritt i regionen, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han hevder at ukrainske styrker har gjenvunnet seks ukrainske landsbyer de siste dagene.

Kamper pågår nå nær byen Izium, som ligger 125 kilometer sør for Kharkiv. Her skal ukrainske styrker nå ha innledet en motoffensiv. Det opplyser guvernør Oleh Synegubov i en post på meldingstjenesten Telegram. Byen har vært kontrollert av Russland siden slutten av april.

Det skal også ha vært harde kamper ved elven Siversky, nær byen Sievjerodonetsk. Ukrainske styrker skal ikke ha lykkes med å stanse russernes fremrykning, ifølge en uavhengig ukrainsk militæranalytiker, skriver AP.

– Skjebnen til en stor andel av den ukrainske hæren, nær 40.000 soldater, står på spill, sier han.

Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov, sier de nå går inn i en «ny og langvarig» fase av krigen.

Zelenskyj sa i en videotale fredag at Ukraina gjør sitt «ytterste» for å drive ut fienden. Utfallet av krigen vil avhenge av støtten fra Europa og andre allierte, mener han.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov mener krigen i Ukraina nå går inn i en langvarig fase.

USA-besøk i Kyiv

Lørdag besøkte en delegasjon fra Det amerikanske senatet Kyiv. Her møtte lederen for republikanerne i senatet, Mitch McConnell, den ukrainske presidenten.

Ifølge Zelenskyj var besøket et sterkt signal om støtte til Ukraina. I en tale på sin Instagram-profil sa Zelenskyj at Ukraina ikke bare kjemper for sin egen overlevelse:

– Vi kjemper for demokratiske verdier og frihet, sa han.

Han la til at Russland begår et folkemord mot det ukrainske folket.

– Europa har ikke vært vitne til slike forbrytelser siden andre verdenskrig, sa han.

Besøket skjer i kjølvannet av at en bistandspakke på 40 milliarder dollar torsdag ikke gikk gjennom i Senatet. Republikaner og Kentucky-senator Rand Paul satte på egen hånd en stopper for dette. Han krevde strammere overvåking av bistanden til Ukraina. Pakken skal etter planen behandles på nytt til uken.