Orkanen «Ida» har truffet land i USA – kan bli verste storm på 170 år

Vinder på 240 km/t og stormflo på fem meter idet orkanen traff den amerikanske golfkysten.

Jesse Perez og Sergio Hijuelo ser på de høye bølgene på innsjøen Lake Pontchartrain i New Orleans søndag, i det orkanen «Ida» nærmer seg.

Nå nettopp

Uværet traff land i Louisiana like før klokken 12 lokal tid (kl. 19 i Norge), melder den lokale avisen Nola.com.

Den har ført med seg kraftige vindkast, flom og bølger som skyller langt innover land – over store deler av kysten i delstaten Louisiana, ifølge National Hurricane Center.

En video fra Twitter som skal være fra Grand Isle, omtrent der orkanen traff land, viser kraftige bølger som oversvømmer en bygning.

Oppgradert til kategori fire

Hele den amerikanske golfkysten opplever også kraftig regn fra søndag morgen. Det er varslet 600 millimeter nedbør flere steder.

Meteorologene frykter store ødeleggelser som følge av vind, flo og regn.

«Ida» ble søndag formiddag oppgradert fra en kategori tre orkan til en kategori fire orkan. Det er det nest høyeste trinnet på skalaen.

forrige









fullskjerm neste Biler kjører gjennom gater fylt av flomvann i byen Biloxo i delstaten Mississippi søndag. 1 av 4 Foto: Justin Mitchell / The Sun Herald

I områdene nær kysten er folk evakuert. Det er ventet at uværet vil ramme den østlige delen av Mississippi, og golfkysten langs Alabama og Florida.

Derfra vil orkanen bevege seg videre i nordøstlig retning innover USA.

Stiller bedre forberedt enn i 2005

Guvernør i Louisiana John Bel Edwards, advarte lørdag om at orkanen kan bli en av de kraftigste som har rammet delstaten siden 1850.

Orkanen «Ida» treffer New Orleans på nøyaktig samme dag som orkanen «Katrina» i 2005. Selv om Katrina ikke var like kraftig, la den 80 prosent av byen under vann. 1800 mennesker mistet livet i katastrofen.

Slik så det ut i New Orleans etter at orkanen «Katrina» traff byen i august 2005.

Guvernør Edwards mener likevel at de stiller bedre forberedt i år. Siden 2005 har amerikanske myndigheter investert millioner i å forbedre infrastrukturen rundt demningene som beskytter byen.

President Joe Biden omtalte lørdag uværet som «svært farlig» og oppfordret folk til å «være på vakt og stille forberedt». Han har også beordret føderal hjelp til delstaten.