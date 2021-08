Orkanen Ida herjer i Louisiana. Hele New Orleans mistet strømmen.

En mann går forbi et hustak som er blitt blåst av en bygning i French Quarter i New Orleans.

Orkanen Ida slo søndag inn over land i Louisiana som en av de kraftigste som er registrert. Den har forårsaket store skader, og minst én person har mistet livet.

NTB-AP-DPA

11 minutter siden

25. august 2005: orkanen Katrina rammer kysten av Florida. Fire dager senere raser den inn over Louisiana. Det blir den sjette kraftigste atlantiske orkanen noensinne registrert.

Over 1800 menneskeliv går tapt. Rundt 80 prosent av byen New Orleans blir oversvømmet.

Nøyaktig 16 år senere skjer det igjen. Søndag raste orkanen Ida inn over Louisiana. Den er nesten like kraftig som Katrina. Men foreløpig er den på langt nær like dødelig.

Store skader

Orkanen har ført til betydelige materielle skader, og får skylda for minst ett dødsfall. Sheriffen i Ascension fylke skriver at en person i Baton Rouge-forstaden Prairieville døde av skadene etter at et tre veltet.

New Orleans' nesten 400.000 innbyggere er etter strømbruddet enda mer utsatt for flom. Samtidig står de uten aircondition i svært høye sommertemperaturer.

Til sammen var mer enn 1 million kunder uten strøm i Louisiana og nabodelstaten Mississippi natt til tirsdag lokal tid, ifølge overvåkingstjenesten Poweroutage.

I New Orleans brukes strøm fra leverandøren Entergy som reserveløsning for pumpene som fjerner vann fra gatene, og det ventes at de store regnmengdene fra Ida vil sette systemet på prøve.

Det meldes om skader på hus og infrastruktur, men foreløpig ser det ikke ut til at dikene rundt New Orleans vil briste, sa guvernør John Bel Edwards søndag.

En video lagt ut av meteorologen Reed Timmer på Twitter viser et ødelagt hus og en veltet strømstolpe.

– Jeg klarer ikke finne ord for hvor mye verre dette kommer til å bli, skriver meteorologen, som har lagt ut flere videoer av stormen i Houma i New Orleans.

Det er utstedt farevarsel for springflo en rekke steder i Louisiana, blant annet i New Orleans.

Samtidig sliter mange av sykehusene i de rammede områdene under sterkt press som følge av økt koronasmitte.

En mann forbereder seg på at orkanen Ida skal slå inn over Lafayette i Louisiana.

Blant de kraftigste

Biden advarer

Det er registrert vindstyrke på opptil 66 meter pr. sekund, ifølge AP. President Joe Biden advarer mot enorme ødeleggelser.

– Det viktigste jeg kan si nå, er at alle burde lytte til hva de lokale myndighetene sier om hvor alvorlig dette er. Det gjelder ikke bare New Orleans og kysten, sier Biden.

Han kaller stormen livsfarlig, men sier at USA aldri har vært så godt forberedt på en orkan før.

Både Louisiana og nabodelstaten Mississippi får føderal krisehjelp, og guvernør Edwards har bedt om at krisevurderingen oppjusteres, slik at ytterligere midler og hjelpetiltak blir gjort tilgjengelig.

Nedjustert til kategori 3

Orkanen rammer på samme dato som orkanen Katrina for 16 år siden, men rundt 64 kilometer lenger vest. Den gang ble ødeleggelsene store. Katrina var en kategori 3-storm, og Ida var søndag kveld det samme, etter å ha blitt nedjustert fra kategori 4, melder CNN.

Orkanen økte søndag i styrke, før den var ventet å bevege seg over våtmarksområdene sørøst i Louisiana og deretter New Orleans og Baton Rouge.

– Dette er ikke en storm vi vanligvis opplever. Det kommer til å bli kraftigere. For å si det rett ut, hvis vi skulle sagt hvilken bane som var den verst tenkelige for en orkan i Louisiana, så ville det ha vært ganske nært det vi nå ser, sier guvernør John Bel Edwards.

Senere begynte orkanen å bevege seg noe langsommere, samtidig som også vindstyrken roet seg noe ned, til 58 meter i sekundet. Dette medfører økt flomrisiko, samtidig som uværet vedvarer lenger der det rammer, ifølge CNN.

Innbyggere på vannscooter frakter en kano til et hus under flom i Mississippi, der Ida også skaper kaos.

Rakk ikke evakuere

Allerede før selve orkanen slo inn, fikk innbyggerne i Louisiana kjenne på uværets krefter. Folk våknet til kraftig vind søndag. Vinden rev løs markiser, og vannet sto opp av brakkvannssjøen Lake Ponchartrain ved New Orleans. Båter løsnet fra moringene de var festet i. I Mississippi-elven har uværet endret kursen på strømmen.

Myndighetene har oppfordret folk til å forlate New Orleans, men rakk ikke sette i gang en påkrevd evakuering av byens 390.000 innbyggere fordi Idas styrke har økt så raskt.

Flere hundre redningsarbeidere er på plass i Louisiana. Forsvaret har sendt spesialister i å reparere strømbrudd til delstaten.

– Vi er så klare som vi kan få blitt, sier guvernør Edwards.