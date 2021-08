Det siste britiske evakueringsflyet med afghanere har reist fra Kabul

Det siste britiske evakueringsflyet med sivile har tatt av fra Kabul. Hundrevis som skulle vært evakuert, blir etterlatt.

Britiske soldater tilbake i hjemlandet lørdag etter å ha hjulpet til med evakueringene i Afghanistan.

Det opplyser det britiske forsvarsdepartementet lørdag ettermiddag. Operasjonen for å fly ut sivile, diplomater og soldater fra Afghanistan etter at Taliban har tatt kontrollen i landet, er i ferd med å avsluttes.

Forsvarsdepartementet i London sier at enkelte sivile fortsatt kan få plass på flyene som skal frakte soldater og diplomater ut av landet.

– Det er nødvendig å frakte soldatene ut på de flyene som nå gjenstår, sier den britiske forsvarssjefen Nick Carter til BBC. Carter erkjenner at det er «hjerteskjærende» at evakueringen avsluttes uten at alle er ute.

Flere hundre

Ifølge ham er det noen hundre afghanere som skulle ha vært evakuert, som ikke er blitt det. Han understreker at personer i denne gruppen er velkomne i Storbritannia hvis de klarer å ta seg ut.

Forsvarsminister Ben Wallace har tidligere uttalt at mellom 800 og 1.100 afghanere som er omfattet av det britiske evakueringsprogrammet «ikke klarte det».

Den britiske Afghanistan-ambassadøren Laurie Bristow la lørdag ut en video fra flyplassen på Twitter. Han sier hans team har jobbet til siste slutt for å evakuere britiske borgere, afghanere og andre utsatte personer.

– Siden den 13. august har vi brakt nesten 15.000 personer i sikkerhet, sier han.

Flere britiske statsborgere ble drept i torsdagens terrorangrep utenfor flyplassporten, som den lokale IS-avleggeren har tatt på seg ansvaret for. Over 180 mistet livet, blant dem 13 amerikanske soldater.

USA trekker seg ut

Lørdag bekrefter Pentagon-talsmann John Kirby at USA har startet uttrekningen av sine militære styrker fra Kabul.

Landet må få et stort antall soldater ut av Afghanistan innen tirsdag neste uke, som er fristen både Taliban og amerikanske myndigheter forholder seg til. Siden Taliban tok kontroll over Kabul 15. august, har USA evakuert over 100.000 personer fra flyplassen i Kabul.

En amerikansk kilde opplyser i en epost til Reuters lørdag at færre enn 4.000 amerikanske soldater nå er igjen ved flyplassen. Tidligere har det vært opptil 5.800 soldater der.

Taliban forsterker

Taliban forsterket lørdag sitt vakthold utenfor flyplassen for å hindre at det samlet seg store folkemengder. De har også satt opp nye kontrollposter på veiene i området. Noen av dem er bemannet med Taliban-krigere med Humvee-er og nattbriller som de har overtatt fra de afghanske sikkerhetsstyrkene etter kollapsen.

President Joe Bidens nasjonale sikkerhetsteam advarte fredag om at et nytt terrorangrep er «sannsynlig» i Kabul.

Det hvite hus' pressetalsperson Jen Psaki ga ingen detaljer om vurderingen Biden har fått fra teamet. Hun sa imidlertid at dagene fram til fristen 31. august vil bli den farligste perioden så langt.