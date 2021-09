Diktatorens sønn løslatt – hva skjedde med resten av Gaddafi-klanen?

Muammar Gaddafis sønn, Saadi, er løslatt fra fengsel. Flere medlemmer av Gaddafi-klanen kommer nå ut av skyggene og ut i rampelyset igjen.

Saadi Gaddafi flyktet gjennom Sahara til Niger i forbindelse med at hans far, Muammar, ble styrtet i det Nato-støttede opprøret i 2011. I 2014 ble han utvist fra Niger og fengslet i Tripoli. Nå er han løslatt.

Libyas tidligere diktator, Muammar Gaddafi, ble drept under det Nato-støttede opprøret i 2011, men flere av familiemedlemmene hans overlevde og dro i eksil.

Søndag ble en av Gaddafis sønner, Saadi, løslatt fra et fengsel i Tripoli. Etter løslatelsen kunne han fritt oppholde seg i Libya, men flere medier har meldt at Gaddafi valgte å fly til Tyrkia. Det tyrkiske utenriksdepartementet har imidlertid ingen opplysninger om Gaddafis ankomst til Istanbul.

Den tidligere fotballspilleren, som også var kjent for å leve som en playboy da faren var diktator, har sittet i fengsel, anklaget for forbrytelser mot demonstranter i 2011 og for drapet på fotballtrener Bashir al-Rayani.

Politisk comeback

En annen sønn, Seif al-Islam, ble tatt til fange i Libya i november 2011. Han ble i 2015 dømt til dødsstraff for forbrytelser begått under opprøret. Men i 2017 opplyste gruppen som fanget ham, at han ville bli løslatt. Han er fortsatt etterlyst for forbrytelser mot menneskeheten av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Først i juli i år viste han seg for offentligheten. Han fortalte da New York Times at han planla et politisk comeback og utelukket ikke at han stiller til valg som etter planen skal holdes i desember.

Han påpekte at han ikke lenger var fange.

– Mennene som pleide å være mine vakter, er nå mine venner, sa han til avisen.

Ønsket er å ta tilbake Libya, som siden 2011 har vært preget av kaos og politisk uro. En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land lenge kjempet om makten. En våpenhvile i 2020 gjorde slutt på krigen og banet vei for fredssamtaler og dannelsen av en overgangsregjering i mars, før valget i desember.

Flere i eksil

Under opptøyene i 2011 ble tre av diktatorens sju sønner drept, inkludert Mutassim. Han ble drept i Sirte 20. oktober 2011, samme dag som faren. Sønnen Seif al-Arab døde under et NATO-luftangrep samme år, mens Khamis døde under kamper fire måneder senere.

Resten av familiemedlemmene overlevde, inkludert Gaddafis kone Safiya, eldstesønnen Mohammed fra diktatorens første ekteskap og datteren Aisha. De lever fortsatt i eksil, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etter opprøret i august 2011 rømte Safiya, Mohammed og Aisha til nabolandet Algerie. De fikk senere opphold i Oman, på betingelse av at de ikke skulle drive med politisk virksomhet.

Aisha, som er utdannet advokat og tidligere FNs goodwillambassadør, hadde vært del av et internasjonalt forsvarerteam for Saddam Hussein etter at den irakiske lederen ble styrtet i den USA-ledede invasjonen i 2003.

Krangel med Sveits

Hannibal og kona kom også i en diplomatisk skvis med Sveits i 2008 da de ble pågrepet på et luksushotell i Genève, mistenkt for å ha mishandlet hushjelper. Saken ble henlagt, men forholdet til Sveits forble surt.

Gaddafis sønn Hannibal søkte tilflukt i Algerie etter opprøret, før han prøvde å snike seg tilbake til Libya for å gjenforenes med kona, den libanesiske modellen Aline Skaf.

Myndighetene i Libanon arresterte og siktet ham i 2015 for å tilbakeholde informasjon om sjiamuslimen Mussa Sadr, som forsvant i 1978 under et besøk i Libya. Han er fortsatt varetektsfengslet der i dag, mens kona og barna bor i Damaskus i Syria, ifølge nettstedet Middle East Monitor.