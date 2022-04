Dette skjedde i Ukraina i natt

Det er nå synlig at russiske styrker trekker seg gradvis østover.

En konvoi med flyktninger fra Mariupol kom frem til den ukrainske byen Zaporizjzja i går kveld.

23 minutter siden

Ukrainerne har fortsatt kontroll på luftrommet, melder Ukraina. Det har vært meldinger om angrep nær Odesa. Og en ukrainsk general har forsøkt å flykte landet. Det er noen av de meldingene som har kommet i natt.

Det er nå synlig at det russiske militære trekker seg gradvis østover, skriver BBC. Det kommer frem i den siste rapporten til den britiske tenketanken The Institute of War.

Her er to av hovedkonklusjonene i rapporten:

* Russiske styrker vil mest sannsynligvis ta over Mariupol i løpet av et par dager.

* Russland har forandret sine planer etter å ha forsøkt å ta Kyiv i mer enn en måned – og feilet. Nå har store styrker trukket seg tilbake til Hviterussland.

Melding om angrep nær Odesa

Russiske styrker har skutt raketter mot en by nær den strategisk viktige havnebyen Odesa ved Svartehavet, ifølge ukrainske kilder.

Russerne avfyrte tre Iskander-missiler fra Krim, som Russland annekterte i 2014, skrev leder Maksym Martsjenko for de regionale myndighetene på Telegram fredag kveld.

Han sa at det var kommet meldinger om skadede, men han ga ingen ytterligere detaljer.

Informasjonen er så langt ikke bekrefter fra uavhengig hold.

Fortsatt ukrainsk kontroll på luftrommet

Ukraina hevder å fortsatt ha kontroll på luftrommet. Det sier generalløytnant Mykola Olesjtsjuk i flyvåpenet.

– Fienden har ikke kontrollert og kontrollerer ikke det ukrainske luftrommet, sier Olesjtsjuk i en uttalelse på Facebook.

Etter å ha angrepet landet 24. februar prøvde russiske styrker å ødelegge det ukrainske luftforsvaret, heter det i uttalelsen, men det var ikke vellykket, ifølge generalløytnanten.

Han sier russiske luftstyrker har angrepet mindre med fly og angriper i stedet fra avstand med raketter og missiler.

Olesjtsjuk krevde i uttalelsen mer moderne våpen fra Ukrainas allierte, inkludert jagerfly og luftforsvarssystem.

I begynnelsen av krigen ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger at Nato skulle opprette en flyforbudssone over Ukraina. Nato nektet for å unngå en mulig kamp mellom fly fra Russland og den vestlige alliansen.

Ukrainsk general ville flykte fra landet

En generalmajor tilhørende Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU ble pågrepet da han forsøkte å flykte fra landet, ifølge myndighetene.

Generalen ble stoppet på en grenseovergang mellom Ukraina og Ungarn. Han viste forfalskede dokumenter, som viste at han ikke var tjenestedyktig, opplyser SBU. Han oppga i tillegg å være menig, og han ble pågrepet.

Fredag ble det kjent at president Volodymyr Zelenskyj fratok to ukrainske generaler graden deres. Det er ikke kjent hvorfor, men begge blir omtalt som forrædere.

Den ene var den siste SBU-sjefen i Kherson-regionen, den første byen russerne inntok. Den andre ledet arbeidet med innenrikssikkerhet ved sikkerhetstjenesten, ifølge Zelenskyj.