Hun har vokst opp i et fransk politisk dynasti

BRUSSEL (Aftenposten): Elsket og hatet. Ingen i Frankrike forholder seg likegyldig til familien Le Pen. Nå kan Marine Le Pen bli Frankrikes neste president.

Mens forholdet mellom faren Jean-Marie Le Pen og datteren Marine Le Pen fortsatt var hjertelig. Det endte med at hun kastet ham ut av partiet.

23. apr. 2022 17:29 Sist oppdatert nå nettopp

– Djevelens datter. Slik har Marine Le Pen beskrevet hvordan det var å vokse opp med Frankrikes mest forhatte far. Og i det lengstlevende politiske dynasti på ytre høyre fløy i Europa.

I 1972 dannet faren, Jean-Marie Le Pen National Front, forløperen til dagens parti, Nasjonal Samling. Han hadde ingen ambisjoner om å bli president i Frankrike, selv om han også kom til annen valgomgang i 2002.

Derimot har han i en generasjon sjokkert Frankrike med sine rasistiske og antisemittiske provokasjoner.

Noe som etter hvert ble en tung belastning på familien Le Pen.

– Gasskamre en mindre detalj

Jean-Marie Le Pens mente blant annen at gasskamrene under 2. verdenskrig var en «mindre detalj» og at Tysklands okkupasjon av Frankrike ikke var spesielt inhuman.

Da Ebola-viruset herjet i Afrika, ønsket han det velkommen og mente det kunne være en løsning på Afrikas befolkningsvekst.

Jean- Marie Le Pen i sine stormaktsdager i Nasjonal Front. Etter hvert ble han et problem både for familien og partiet.

På sitt mest ekstreme ble partiet tilholdssted for nynazister og fascister. Også sympatisører fra det nazistiske vichy-regimet under 2. verdenskrig var hyppige gjester i hjemmet til Le Pen.

Gudfaren og hans familie

Datteren Marine Le Pen vokste opp i et stort herskapshus i en borgerlig bydel i Paris. Med mor, far og to eldre søstre. Her bodde også flere generasjoner av Le Pen-klanen. I tillegg ble dette partikontoret til Nasjonal Front.

Faren Jean-Marie var fraværende og mer partieier enn far. Moren Pierette var tidligere modell og levde i et ulykkelig ekteskap.

Marine Le Pen har beskrevet barndommen som traumatisk, og det er spesielt to hendelser som har preget henne hele livet: Attentatet mot familien og moren som forsvant.

Attentatet mot familien

Det var ikke første gang motstandere av partilederen for Nasjonal Front, Jean-Marie Le Pen, ble utsatt for drapstrusler og voldelige angrep. Men dette var annerledes. En bombe eksploderte i familiens private hjem midt på natten. Marine (8) lå og sov. Ingen i familien ble skadet, men det ble gjort store materielle skader på flere leiligheter tilhørende familien.

– Da jeg la meg den kvelden, var jeg en jente som alle andre på min alder. Da jeg våknet, var jeg ikke lenger en liten jente som alle andre, skrev hun i sin selvbiografi.

Det var den natten hun først forsto at hun at hun hadde en far som ikke lignet de andre fedrene i nabolaget. Eller at søstrene ikke ble behandlet om andre barn på skolen.

Attentatet førte til at mange foreldre ikke ville at barna deres skulle ha kontakt med Le Pen-søstrene.

Søstrene Marine, Yann og Marie Caroline Le Pen avbildet med sin far.

Moren forlater dem

Da Marine er 16 år, kom neste sjokk. Plutselig en dag var moren borte. Hun dro uten forvarsel. Hun hadde forelsket seg i en journalist og flyttet ut. Ingen visste hvor og hun tok ikke kontakt med døtrene sine.

Ekteskapet hadde hanglet lenge og moren følte seg fanget i hjemmet, som lignet mer og mer på en festning på grunn av sikkerheten rundt Jean-Marie Le Pen.

Bruddet og skandalene i Le Pen -familien ble solid dekket i fransk tabloidpresse. Da Martine Le Pen trodde det ikke kunne bli verre, ser hun moren avbildet naken i Playboy.

Bakgrunnen skal ha vært pengekrangel etter skilsmissen. Morens posering i mykpornobladet skal ha vært i protest mot at eksmannen nektet å utbetale penger han ifølge moren skyldte henne etter samlivsbruddet.

Først da Marine Le Pen selv fikk barn, gjenopptok hun kontakt med moren.

Dynastiet på speed

Det var ikke gitt av Marine Le Pen skulle arve familiedynastiet, men i 2011 overtok hun partiet etter faren. Med sine ekstreme synspunkter hadde Jean-Marie Le Pen blitt et problem for både for partiet og familien.

Siden har hun gjort flere mer eller mindre halvhjertede forsøk på å ta avstand fra noen av farens mest ekstreme synspunkter og partiets image som rasistisk og antisemittisk. Før valget i 2017 endret hun navn på partiet fra det mer belastede Nasjonal Front til Nasjonal Samling.

I 2015 tok hun det endelige oppgjøret med faren og kastet ham ut av partiet. Hun fratok ham også alle æresutnevnelser.

Forholdet mellom far og datter blir verre og verre. Til slutt kaster Marine Le Pen faren ut av partiet han engang stiftet.

Trodde løpet av kjørt

Etter at datteren ble knust av Emmanuel Macron ved valget i 2017, trodde mange at Marine Le Pens politiske karriere var på hell.

Foran denne valgkampen så det virkelig mørkt ut. Emmanuel Macron ledet stort på meningsmålingene.

Et nytt parti på ytre høyre, med den enda mer ekstreme Eric Zemmour, så ut til å kapre Marine Le Pens velgere. Utover i valgkampen ble Zemmour imidlertid så ekstrem at selv de mest innvandrerfiendtlige fikk problemer med å svelge hans islamhat og rasistiske budskap.

Men problemene var ikke over med det. I tillegg opplevde hun at sentrale medarbeidere forlot henne. Og i februar gikk hennes niese og datteren til Marines storesøster, Marion Maréchal-Le Pen, over til konkurrenten, Éric Zemmour.

Det blonde håpet

Marion, 20 år yngre enn sin tante, var spådd som mulig arvtager i partiet og den som skulle bringe Le Pen-arven videre. Men midt i valgkampen valgte hun altså å gå over til fienden.

Hun er blitt kalt det blonde håpet og «Nasjonal Samling med et menneskelig ansikt».

Hun et allerede valgt inn i det franske parlamentet, som den yngste noensinne.

Marine Le Pens største sjokk i valgkampen var at hennes egen niese, og kandidat til å ta over Nasjonal Samling, gikk til konkurrenten, Éric Zemmour.

Forholdet mellom tanten og niesen hadde vært anstrengt lenge. Nå hadde Marine Le Pen hadde fått en ny utfordrer blant dynastiets egne.

Men så slo tanten tilbake.

Total makeover

Fra å ligge langt bak Macron på målingene tidlig i valgkampen, snudde det plutselig.

Marine Le Pen har gjennomgått en «total makeover», mente valgeksperter. Så er spørsmålet om hun er i ferd med å ta partiet mot sentrum eller om det er ren taktikk.

I all fall har strategien virket. Marine Le Pen har gjort sin beste valgkamp noensinne. Hun har tonet ned innvandrermotstanden og islam

Hun er blitt både spiselig og folkelig.

Hun har også droppet flere av de kontroversielle sakene hun kjørte frem i 2017, som null immigrasjon, motstand mot homofile ekteskap og krav om dødsstraff.

Dessuten tok Le Pen raskt avstand fra Putins krig i Ukraina. Hun fordømte Putin og sa at han var skyld i krigen.

I tillegg mener valgeksperter at hun har klart å fremstå mer presidentaktig.

Men om det holder helt inn, får vi vite i løpet av det neste døgnet. Søndag klokken 20.00 stenger valglokalene i Frankrike.

Da blir det klaret hvem som blir Frankrikes neste president. Og om dynastiet Le Pen også skal vinne hele republikken Frankrike.

Kilder: Spectator, Vanity Fair, Guardian, The New Europan, Alf Ole Ask/Elin Sørsdahl: «Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa» (Cappelen Damm)