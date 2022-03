Anna og sønnen Danylo er blant 6.5 millioner på flukt i Ukraina. Mange reiser til tryggere byer, som Lviv. Museer, fotostudioer, barer, kontorer og restauranter ryddes for å få plass til ukrainere på flukt. Flyktningene tas imot av frivillige arbeidere, selv om også de lever i krigen. En av dem er 17 år gamle Diana. Verden Krigen i Ukraina På flukt i krigen

LVIV, UKRAINA (Aftenposten): Europa tar imot millioner av flyktninger fra Ukraina. Men de aller fleste er på flukt i eget land.

25. mars 2022 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Vil dere ha noe? Kaffe? Te? McDonalds?

Mannen som snakker, sliter med å sitte stille. En telefon må besvares. En boks må pakkes ut. En rask samtale må tas. For en måned siden jobbet han for en hurtigmatkjede. Nå har han ansvar for tusenvis av mennesker på togstasjonen i Lviv i Ukraina.