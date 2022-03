Aleksej Navalnyj dømt til ni år i fengsel for svindel

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj er funnet skyldig i svindel. Nå er han dømt til ni års fengsel i en straffekoloni.

Alexej Navalnyj er dømt for svindel. Bildet er tatt i rettssalen 15. mars.

22. mars 2022 08:37 Sist oppdatert nå nettopp

Fra før soner han en dom på to og et halvt år i en straffekoloni på grunn av brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten var forårsaket av at han lå i koma sommeren og høsten 2020, og hans allierte har beskrevet dommen som politisk motivert.

Saken han nå er dømt i handler om ytterligere bedragerianklager, knyttet til organisasjonene han driver, og forakt for retten. Separat pågår det en etterforskning av påstått ekstremisme som kan gi ytterligere opptil ti års fengsel.

Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene.

Russiske påtalemyndigheter skal nå etter planen flytte Navalnyj til et høysikkerhets straffekoloni i 13 år, siktet for bedrageri og forakt for retten.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. 45 år. Bor i Moskva, er gift og har to barn. Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Det er en utbredt oppfatning at disse har vært politisk motivert. Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva. Nominert til Sakharovprisen i 2019. Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia Vis mer

Forsøkt forgiftet

Navalnyj har levd et farlig liv som opposisjonspolitiker i Russland. Han er blitt fengslet 13 ganger, forgiftet og angrepet med syre. Sist i fjor sommer ble han forgiftet og det var frykt for at han ikke ville overleve.

Navalnyj skal ha drukket en kopp te på flyplassen i den sibirske byen Tomsk morgenen 19. august i fjor. Han var på vei til Moskva. Det er det eneste han skal ha drukket denne morgenen. Navalnyj skal ha vært i byen for å verve frivillige ifølge sin egen Instagram.

Regimekritikeren kollapset på flyet. Det måtte nødlande i Omsk, der han ble fraktet til sykehus med ambulanse og senere lagt i respirator og koma på intensivavdelingen. På sosiale medier florerte det videoer av opposisjonslederen i store smerter på flyet.

Han ble etter hvert flyttet til et sykehus i Berlin. Spekulasjonene om hva som hadde skjedd florerte i etterkant av forgiftingen. En rekke statsledere fordømte angrepet og krevde at det ble gjennomført en grundig etterforskning.

Anklaget for ekstremisme

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år i en straffekoloni på grunn av brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han lå i koma i Tyskland i etter han ble forgiftet.

Navalnyj mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Saken han nå er dømt i, handler om ytterligere bedragerianklager, knyttet til organisasjonene han driver, og forakt for retten. Den kan føre til en betydelig forlenging tiden han må sitte fengslet.

Separat pågår det en etterforskning av påstått ekstremisme som kan gi ytterligere opptil ti års fengsel.

Navalnyj er blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene.