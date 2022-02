Hundrevis av russiske kjøretøyer på vei mot Kyiv

Kyivs borgermester advarer om en humanitær katastrofe, etter at russiske styrker har beleiret byen. Bilder viser store ødeleggelser.

Sattelittbildet fra Maxxar Technologies viser en 5 kilometer lang kolonne med russiske kjøretøy på vei mot Kyiv.

27. feb. 2022 06:58 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag ettermiddag viste satelittbilder at store mengder russiske soldater og stridsvogner beveget seg i retning Ukrainas hovedstad Kyiv. Det private satelittselskapet Maxar Technologies sier at kolonnen er 5 kilometer lang.

Satelittbildene viser også tunge kamper ved Antonov-flyplassen i Hostomel, norvest for Kyiv.

Ordfører Vitalij Klitsjko i Kyiv sa søndag kveld til nyhetsbyrået Ap at hovedstaden er helt omringet av russerne. Det er ikke lenger mulig å evakuere sivile fra byen. Derfor øker faren for at russerne forårsaker en humanitær katastrofe.

– Vi har elektrisitet, vann og varme, men infrastrukturen som skal levere mat og medisiner er ødelagt, sier Klitsjko.

Ved 21.30-tiden søndag skrev Ap at de ikke kan bekrefte at byen er omringet. En talsmann for borgermesteren hevdet at han hadde forsnakket seg.

Fra angrep til beleiring

Nyhetsbyrået Reuters snakket med en amerikansk, militær tjenestemann som mener at russerne er i ferd med å endre taktikk. Han sier at nederlagene på slagmarken gjør det nødvendig for president Vladimir Putin å tenke nytt.

– Det ser ut som om de går over til en beleiringsmentalitet. Alle som har studert militær taktikk og strategi kan fortelle deg at når man går over til beleiringstaktikk, da øker faren for skader på sivile, sa tjenestemannen.

Søndag morgen flyttet militære styrker seg gjennom Butsja, en forstad rundt 15 kilometer fra Kyiv. Gjennom dagen har det vært kamper i den lille byen.

En video som skal være filmet søndag viser store ødeleggelser og tap fra russisk side. I de nesten fire minuttene videoen varer, vises flere ødelagte stridsvogner og kjøretøy fra en russisk militærkonvoi. Flere av dem er merket med et symbol som fikk ukrainske myndigheter til å advare innbyggerne sine.

Video viser fryktet symbol

Aftenposten har verifisert stedet for en video som skal være fotografert søndag morgen. Den viser flere panservogner malt med bokstaven «V», som også tidligere er observert på okkupasjonsstyrker.

Klokken 12.30 norsk tid kom en melding i all hast fra det ukrainske innenriksdepartementet: «ADVARSEL! HASTER! EKSTREMT!». Der advarer de om en militærkolonne som er merket med bokstaven V. Ifølge myndighetene skal dette være «ekstra farlige terrorister», som skal bevege seg mot Kyiv.

«Alle som har sett, gjort opptak eller vet hvor denne kolonnen er, må umiddelbart gi beskjed til ukrainskere forsvarere og om mulig prøve å hindre deres fremrykning», skriver de i meldingen.

Videoer viser at styrkene kjører inn i Butsja fra Hostomel i nord, der russiske helikoptre angrep militærflyplassen torsdag.

Tok seg inn i Ukrainas nest største by

I Kharkiv, landets nest største by lenger øst, ble det meldt om kamper natt til søndag.

Russiske styrker tok i morgentimene seg inn i byen, bekrefter også ukrainske myndigheter, ifølge Reuters.

Bildet viser forlatte russiske militærkjøretøy i Kharkiv. Akkurat disse enhetene skal ha blitt bekjempet av ukrainske styrker. Aftenposten har verifisert at bildet er tatt på Schevshenko street sentralt i Kharkiv. Bildet er delt i sosiale medier søndag morgen.

Russiske tropper ble sett i gatene, både til fots og i militære kjøretøy. Sivile ble bedt om å holde seg innendørs.

– Den russiske fiendens lette kjøretøyer har trengt seg inn i Kharkiv, blant annet i sentrum, sier guvernør Oleh Sinegubov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Etter flere timer med intense gatekamper, skal ukrainske styrker ha tatt kontroll over byen igjen.

I Kharkiv ble også en gassrørledning sprengt i natt, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN.

Brann i oljedepot

I Vasylkiv, omtrent tre mil sør for Kyiv, ble et oljedepot truffet av et missil natt til søndag. Videoer viser at det brant kraftig i anlegget, som ligger tett på en militærflyplass.

Myndighetene i Kyiv ba innbyggerne ta høyde for mulige utslipp av giftige kjemikalier. De ba alle lukke vinduer, drikke mer vann og skylle munn og nese flere ganger daglig.

Roligere natt inne i Kyiv

For selve hovedstaden ble natt til søndag roligere enn det mange fryktet.

– Situasjonen i Kyiv er rolig. Hovedstaden er fullstendig kontrollert av den ukrainske hæren, skrev Nikola Povoroznyk, talsperson for myndighetene i Kyiv på sin Facebook-side, rundt klokken 07.00 lokal tid, 06.00 norsk tid.

Men det ble meldt om kamper i mindre byer rundt Kyiv og flyalarmen gikk igjen søndag morgen. Det er portforbud frem til mandag.

Rykket frem i Kherson

I Kherson sør i Ukraina skal ukrainske styrker angivelig ha klart å rykke frem etter harde kamper. Russiske medier melder at de russiske styrkene blokkerer byen helt.

Det samme skal ha skjedd i Berdjansk, også det helt sør, ifølge russiske medier.

Det ble meldt om harde kamper også i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina og i utkanten av hovedstaden Kyiv.