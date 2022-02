Russiske styrker inntar Kharkiv. Missil traff oljeanlegg.

Russerne skal ha tatt seg inn i Ukraina nest største by, Kharkiv. Et oljeanlegg står i brann sør for Kyiv. En gassrørledning skal være sprengt.

27. feb. 2022 06:58 Sist oppdatert nå nettopp

I Kharkiv, landets nest største by lenger øst, meldes det om kamper i natt.

Russiske styrker har tatt seg inn i byen, bekrefter også ukrainske myndigheter, ifølge Reuters.

Russiske tropper er sett på gatene, både til fots og i militære kjøretøy. Sivile bes holde seg innendørs.

– Den russiske fiendens lette kjøretøyer har trengt seg inn i Kharkiv, blant annet i sentrum, sier guvernør Oleh Sinegubov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I Kharkiv ble også en gassrørledning sprengt i natt, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN sprengt av russiske styrker.

I samme by skal en kvinne ha blitt drept da en boligblokk ble truffet av artilleriskyts, ifølge avisen Kyiv Independent.

Brann i oljedepot

I Vasylkiv, omtrent tre mil sør for Kyiv, ble et oljedepot truffet av et missil i natt. Bilder fra stedet viser at det brenner kraftig i anlegget, som ligger tett på en militærflyplass.

Myndighetene i Kyiv ba innbyggerne lukke alle vinduer, drikke mer vann og skylle munn og nese flere ganger daglig.

Her er oljeanlegget i Vasylkiv som ble truffet av et missil i natt.

– Fullstendig kontrollert av den ukrainske hæren

Så langt ser det ut til at natten ble roligere enn det mange fryktet i Kyiv.

– Situasjonen i Kyiv er rolig. Hovedstaden er fullstendig kontrollert av den ukrainske hæren. Det var flere sammenstøt med sabotasje grupper over natten, skriver Nikola Povoroznyk, talsperson for myndighetene i Kyiv på sin Facebook-side.

Klokken 07.10 gikk imidlertid flyalarmen igjen. Innbyggerne ble bedt om å søke tilflukt. Ikke lenge etterpå ble det hørt en eksplosjon vest for Kyiv sentrum, ifølge Reuters.

Rykket frem i Kherson

I Kherson sør i Ukraina skal ukrainske styrker angivelig ha klart å rykke frem etter harde kamper. Russiske medier melder at de russiske styrkene blokkerer byen helt.

Det samme skal ha skjedd i Berdjansk, også det helt sør, ifølge russiske medier.

Det ble meldt om harde kamper også i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina og i utkanten av hovedstaden Kyiv.