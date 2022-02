Russiske styrker inntar Kharkiv. Styrker i Kyivs forsteder.

Russerne skal ha tatt seg inn i Ukraina nest største by, Kharkiv. I en av Kyivs forsteder har det vært tunge kamper søndag morgen. Et oljeanlegg står i brann.

27. feb. 2022 06:58 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag morgen beveger militære styrker seg gjennom Bucha, en forstad rundt 15 kilometer unna Kyiv sentrum.

Aftenposten har verifisert stedet for en video som skal være fotografert søndag morgen, som viser flere stridsvogner malt med bokstaven «V» og soldater som beveger seg til fots.

Det meldes om skyting og ødeleggelser i byen. En bro mellom Bucha og nabobyen Irpin skal være sprengt for å bremse styrkene fra å nå Kyiv.

Inntok Ukrainas nest største by

I Kharkiv, landets nest største by lenger øst, meldes det om kamper natt til søndag.

Bildet viser forlatte russiske militærkjøretøy i Kharkiv. Aftenposten har verifisert at bildet er tatt på Schevshenko street sentralt i Kharkiv. Bildet er delt i sosiale medier søndag morgen, det er ikke bekreftet når bildet er tatt.

Russiske styrker har i morgentimene tatt seg inn i byen, bekrefter også ukrainske myndigheter, ifølge Reuters.

Russiske tropper er sett på gatene, både til fots og i militære kjøretøy. Sivile bes holde seg innendørs.

– Den russiske fiendens lette kjøretøyer har trengt seg inn i Kharkiv, blant annet i sentrum, sier guvernør Oleh Sinegubov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I Kharkiv ble også en gassrørledning sprengt i natt, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN sprengt av russiske styrker.

I samme by skal en kvinne ha blitt drept da en boligblokk ble truffet av artilleriskyts, ifølge avisen Kyiv Independent.

Brann i oljedepot

I Vasylkiv, omtrent tre mil sør for Kyiv, ble et oljedepot truffet av et missil i natt. Videoer viser at det brant kraftig i anlegget, som ligger tett på en militærflyplass.

Myndighetene i Kyiv ba innbyggerne ta høyde for mulige utslipp av giftige kjemikalier. De ba alle lukke vinduer, drikke mer vann og skylle munn og nese flere ganger daglig.

Kamper i utkanten av Kyiv

Så langt ser det ut til at natten ble roligere enn det mange fryktet inne i selve Kyiv by.

– Situasjonen i Kyiv er rolig. Hovedstaden er fullstendig kontrollert av den ukrainske hæren, skrev Nikola Povoroznyk, talsperson for myndighetene i Kyiv på sin Facebook-side, rundt klokken 07.00 lokal tid, 06.00 norsk tid.

Det meldes imidlertid om kamper i mindre byer rundt Kyiv og flyalarmen gikk igjen søndag morgen.

Rykket frem i Kherson

I Kherson sør i Ukraina skal ukrainske styrker angivelig ha klart å rykke frem etter harde kamper. Russiske medier melder at de russiske styrkene blokkerer byen helt.

Det samme skal ha skjedd i Berdjansk, også det helt sør, ifølge russiske medier.

Det ble meldt om harde kamper også i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina og i utkanten av hovedstaden Kyiv.