Zelenskyj til EU: – Vis at dere står med oss

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt tirsdag en videotale til EU-parlamentets hastemøte i Brussel.

1. mars 2022 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

Den ukrainske presidenten var med på video fra Kyiv da EU-parlamentet tirsdag holdt en ekstraordinær sesjon i Brussel for å diskutere situasjonen i Ukraina.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal hilse dere, begynte Zelenskyj.

– Jeg kan ikke si god morgen, god dag eller god kveld. For dette er ikke noen god dag for alle. For noen er det deres siste dag, sa han.

Presidenten fortalte videre at han ikke ville lese opp noen tale fra et ark.

– Papirenes tid er forbi i landet vårt. Nå handler det om den harde virkeligheten, om liv og død, sa Zelenskyj.

– Vi gir våre beste, våre sterkeste, våre mest verdifulle mennesker.

– Det er frihetens pris

Videre kom han med en oppfordring til EU:

– Vis at dere står med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere, sa Zelenskyj til de folkevalgte.

Mandag sa Zelenskyj i en tale at han ønsker øyeblikkelig EU-medlemskap for hjemlandet. Senere mandag undertegnet han en søknad om medlemskap i EU.

I appellen trakk Zelenskyj også fram hvordan Frihetsplassen i Kharkiv tirsdag morgen var blitt truffet av to kryssermissiler, med titalls drepte som resultat.

– Det er frihetens pris, sa Zelenskyj.

– Ingen kommer til landet vårt for å forsvare vår frihet. Men fra nå av skal alle torg i alle byer i landet vårt hete Frihetsplassen. Ingen skal knekke oss. Vi er sterke. Vi er ukrainere, sa presidenten.

– En terrorstat

EU-parlamentet var samlet ved lunsjtid til en debatt om krigen i Ukraina.

I samme video kaller Zelenskyj den russiske hærens bombing av Ukrainas nest største by, Kharkiv, for statlig terrorisme fra Russlands side.

– Raketten som ble rettet mot det sentrale torget i Kharkiv er direkte, uhemmet terror. Etter dette er Russland en terrorstat. Ingen vil tilgi og ingen vil glemme, sier han.

Russland beskyldes for å ha brukt klasevåpen mot sivile mål i byen. Russiske myndigheter avviser anklagene.

Det er ventet at representantene i EU-parlamentet i dag vil bli enige om en skarp fordømmelse av den russiske invasjonen og volden. I et utkast til uttalelsen står det at volden er uberettiget, ulovlig og uprovosert.

EU-parlamentet vil i møtet også diskutere flere sanksjoner mot Russland og mer økonomisk og militær hjelp til Ukraina.