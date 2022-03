Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tale til EU-parlamentet

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til EU-parlamentet tirsdag, ble simultanoversetteren så rørt at hun måtte kjempe mot tårene. Her er talen i sin helhet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskys talte i dag til EU-parlamentet over video.

Redaksjonen

1. mars 2022 20:20 Sist oppdatert nå nettopp

De siste par dagene har jeg ikke visst hvordan jeg skal hilse og ønske folk velkommen, for jeg kan ikke si god morgen eller god ettermiddag eller god kveld.

Det er sant. Fordi hver eneste dag, er det ikke noen god dag for mange mennesker. For noen er denne dagen den siste i deres liv. Jeg snakker nå om de borgere av Ukraina som forsvarer landet ved å betale den ultimate prisen for å bevare vår frihet.