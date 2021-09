Flere målinger: Putin ligger an til å beholde flertallet

Medlemmer i den russiske valgkommisjonen teller stemmer i en landby utenfor Omsk i Russland.

De aller siste valglokalene i Russland har stengt. Tidlig i opptellingen ligger det an til seier til regjeringspartiet, som ventet på forhånd.

19. sep. 2021 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdateres.

Det tre dager lange valget nærmer seg nå slutten mens stemmene telles opp i det enorme landet.

Etter at 9 prosent av stemmene er telt opp, har regjeringspartiet Forente Russland foreløpig en oppslutning på 38,6 prosent, ifølge Valgkommisjonen. Det er kjent som Putins parti, selv om han ikke er medlem.

Kommunistpartiet har 21 prosent av de opptalte stemmene.

I teorien er alle de 450 setene i Dumaen, underhuset i nasjonalforsamlingen, i spill. Regjeringspartiet Forente Russland er imidlertid på forhånd ventet å gå seirende ut.

En valgdagsmåling gjennomført av INSOMAR og publisert av det russiske nyhetsbyrået RIA gir Forente Russland 45% av stemmene.

Spenningen ligger i om Putins parti får rent flertall, over halvparten, eller to tredjedels flertall, altså et konstitusjonelt flertall.

– Med over halvparten av setene vil de kunne få gjennom alle lover og forslag uten å måtte forhandle med opposisjonen. Med to tredjedeler kan de også endre grunnloven på egenhånd, sier seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt, Helge Blakkisrud til NRK.

Den Kreml-kritiske avisen Novaja Gazeta skriver på Twitter at målingene og de foreløpige resultatene tyder på at Forente Russland kanskje ikke får konstitusjonelt flertall.

Ble nektet å stille

Kreml har ryddet mange av rivalene av banen allerede før valget. Opposisjonelle er blitt satt i fengsel, pågrepet eller enkelt og greit nektet å stille.

Anklager om valgfusk og press mot velgerne har preget valget fra første dag, og uavhengige observatører fra velgerrettighetsorganisasjonen Golos har meldt om tusenvis av brudd på prosedyrene. I forkant viste meningsmålinger at Putins parti ville få 31 prosent av stemmene.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) har ikke vært til stede, på grunn av uenighet om vilkårene Russland har satt. Russland ønsket også å bare tillate et lite antall.