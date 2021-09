Utenriksministeren letter på sløret om Trump-tiden: – Et lett absurd øyeblikk

Ine Eriksen Søreide gjester podkasten Aftenpodden USA denne uken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte Aftenpodden USA til intervju i forbindelse med FNs høynivåuke i New York.

Nå nettopp

Her forteller Søreide blant annet om hvordan hun reagerte da det ble kjent at USAs president Donald Trump hadde stemplet Haiti og land i Afrika som «shithole countries» og samtidig uttrykt beundring for Norge.

Uttalelsene falt rett etter at hun hadde besøkt Det hvite hus sammen med statsminister Erna Solberg.

– Jeg var fortsatt i USA, og det å våkne til den nyheten var et lett absurd øyeblikk. Telefonen ringte i ett, sier Søreide.

Hun forteller også om en spesiell samtale hun hadde med daværende forsvarsminister Jim Mattis – og om hva som skjedde da Trump trodde hun var jagerflypilot. Det er en sak DN omtalte først.

Mener Norge kan stole på USA

På podkasten spør USA-korrespondent Øystein K. Langberg utenriksministeren om Norge gjorde nok for å kritisere Trumps løgner etter valget.

De to snakker også om hvorvidt Joe Biden har vært en skuffelse for Europa.

I tillegg forklarer Søreide hvorfor hun mener Norge kan fortsette å stole på amerikanerne de neste tiårene, til tross for USAs betydelige innenrikspolitiske problemer.

