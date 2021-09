Apple med kritisk sikkerhetsoppdatering – knyttes til israelsk spionprogramvare

Brukere av iPhone er blant de som bør oppdatere telefonene sine.

Apple sendte mandag ut det man kaller en nødoppdatering av operativsystemene i flere av sine produkter. Et israelsk selskap skal ha infisert Apple-produkter «uten så mye som et klikk», skriver New York Times.

14. sep. 2021 00:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det var forskere ved Citizen Lab som oppdaget at NSO Group, et israelsk spyware -selskap, hadde infisert Apple sine produkter, skriver New York Times.

På grunn av det forskerne fant, sendte Apple mandag ut det man kaller nødprogramvareoppdateringer for en kritisk sårbarhet i sine produkter.

Sårbarheten gjør det mulig for NSO Group å infisere noen Iphone-, Apple Watch- eller Mac-modeller uten at brukeren oppdager det.

Apples sikkerhetsteam har jobbet døgnet for å utvikle en løsning siden tirsdag etter at forskere ved Citizen Lab, en cybersikkerhetsorganisasjon ved University of Toronto, oppdaget at Iphonen til en saudiarabisk aktivist var infisert med spionprogrammer fra NSO Group.

John Scott-Railton er en av forskerne som oppdaget sikkerhetshullet i Apples produkter. Her er han i 2019 med en tapebit over kameraet på telefonen sin.

Spionprogrammet kalles Pegasus. Det bruker en ny metode for kunne å infisere en enhet uten at brukeren aner noe om det. Programmet kan være aktivt i så lang tid som seks måneder.

Washington Post skriver at programmet er kjent som en «null-klikk-utnyttelse». Det regnes som svært ferdifullt for regjeringer, kriminelle organisasjoner og andre som ønsker å drive overvåking.

Pegasus skal kunne slå på en brukers kamera og mikrofon, spille inn meldinger, tekster og e-poster.

Det skal også kunne avlytte samtaler og meldinger via krypterte telefonapper som Signal og sende dem tilbake til NSOs kunder.

– Denne spionprogramvaren kan gjøre alt en iPhone-bruker kan gjøre på enheten sin og mer, sier John Scott-Railton, seniorforsker ved Citizen Lab, som har jobbet sammen med sin kollega Bill Marczak, om funnet, til New York Times.