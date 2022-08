Hellas: Opptil 50 mennesker savnet etter båtforlis

En redningsaksjon pågår etter et båtforlis mellom de greske øyene Rhodos og Kreta. Om lag 80 migranter skal ha vært om bord.

NTB-AP-AFP

10 minutter siden

Forliset skjedde øst for den greske øya Kárpathos natt til onsdag, opplyser greske myndigheter.

To båter fra kystvakten, et gresk militært skip, et redningshelikopter og ytterligere tre skip deltar i redningsaksjonen, opplyser kystvakten.

– Redningsaksjonen i Egeerhavet preges av sterk vind, sier kystvaktens talsperson, Nikos Kokalas, til Skai radio.

29 menn fra Afghanistan ble reddet opp fra havet rundt 33 nautiske mil øst for Kárpathos, ifølge kystvakten.

– Mange av dem hadde ikke på seg redningsvest, sier Kokalas.

Mange innom Hellas

Øya ligger sørøst i Hellas, mellom de to turistøyene Rhodos og Kreta.

Båten med migranter kom fra Antalya-området sør i Tyrkia og var på vei til Italia, ifølge personene som ble reddet.

Mange migranter som vil komme seg til Europa, reiser gjennom Hellas til tross for den farlige ferden i det østlige Middelhavet.

I år har 64 personer mistet livet mens de forsøkte å ta seg over farvannet fra Tyrkia, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Åtte personer mistet livet i juni utenfor den greske øya Mykonos, ifølge IOM. I samme redningsaksjon klarte kystvakten å berge 108 liv.

Nabolandene anklager hverandre

Ifølge greske myndigheter har antallet migranter i Hellas steget. De anklager tyrkiske myndigheter for ikke å gjøre nok for å stanse smuglere fra å sende mennesker over grensen.

I 2016 undertegnet Tyrkia en avtale som sa at landet skulle forhindre migranter i å krysse grensen, mot at de fikk økonomisk støtte fra EU.

Og i juli ble tyrkiske myndigheter oppfordret av EU til å stanse voldelige og ulovlige utvisninger fra sitt territorium.

Hjelpeorganisasjoner og medier anklager imidlertid Hellas for ulovlig å utvise migranter, noe greske myndigheter nekter for.