Demonstrasjoner og attentatforsøk: Slik påvirket Rushdies bok Norge

I 1989 deltok nesten 4000 muslimer i demonstrasjonen som krevde at Salman Rushdies bok ikke måtte utgis i Norge. I 1993 ble forlagssjef William Nygaard forsøkt drept.

Allama Mushtaq Ahmad Chishti (i hvitt skjerf i midten) og flere andre imamer ledet demonstrasjonen mot Salman Rushdies bok i Oslo i februar 1989.

Fredag ble Salman Rushdie (75) angrepet av en 24 år gammel mann som kom løpende opp på scenen før en boksamtale i delstaten New York. Forfatteren er koblet til respirator og vil trolig få varige skader.

Angrepet kommer 34 år etter at han kom ut med boken «Sataniske vers» i Storbritannia 1988. Også i Oslo skapte boken sinne på 1980- og 90-tallet.

– Vi er for ytringsfriheten, men Rushdie har ved hjelp av svært grove skjellsord, krenket én milliard muslimer verden over med sin bok.

Det sa imamen Mushtaq Ahmad Chishti i februar 1989. Ahmad var på den tiden Norges mest toneangivende imam. Han betegnet boken som «en pornografisk novelle uten litterær verdi og brukbar informasjon». Muslimer så på «Sataniske vers» som et blasfemisk verk.

Sammen med andre imamer gikk Chishti i første rekke da demonstrasjonen med nesten 4000 muslimer gikk fra Grønland til Regjeringskvartalet en vinterdag i februar. Anslagsvis bodde det cirka 20.000 muslimer i Norge på den tiden. Det betyr at hver femte muslim deltok i demonstrasjonen.

På femårsdagen for Irans dødsdom over Rushdie var det demonstrasjon i Oslo med budskap om at kampen for ytringsfriheten og Rushdies sak på ingen måter var svekket.

Da hadde det gått noen måneder siden Salman Rushdie kom med sin kontroversielle bok «Sataniske vers». Muslimer over hele verden reagerte på fremstilling av profeten Mohammed i boken. Og da Aschehoug bestemte seg for å gi ut boken i Norge, gikk norske muslimer i demonstrasjonstog i et forsøk på å stoppe utgivelsen.

– Boken er en viktig bok som fortjener å komme ut.

Det sa forlagsdirektør William Nygaard da debatten gikk i Norge for 33 år siden.

Iran utstedte fatwa

14. februar 1989 ble en fatwa utstedt av den iranske lederen Ruhollah Khomeini. Denne fatwaen krevde at Rushdie måtte henrettes for å ha skrevet «Sataniske vers». Rushdie var 42 år gammel da dødsdommen kom. Fatwaen gjaldt også bokens oversettere og forleggere.

Det var ikke bare demonstrasjoner mot Rushdies bok i Oslo. Her får han støtte av en gruppe i februar 1989.

I nærmere ti år levde han under svært strenge sikkerhetstiltak. Først i 2002 ble alle sikkerhetstiltak avsluttet.

I et intervju med Aftenposten for ti år siden, sa Rushdie at «Sataniske vers» fikk så stor oppmerksomhet fordi boken ble gitt ut på engelsk.

– Frem til februar 1989 var det mye diskusjon om boken, men det var ikke farlig, det var ikke noe spørsmål om liv eller død. Og det jo nettopp en av tingene en bok kan gjøre, den kan skape interessante debatter. Hadde det ikke vært for ayatollah Khomeinys inngripen, ville det stoppet der, sa han den gang.

Salman Rushdie ble brutalt angrepet i USA fredag. Han kan komme til å miste et øye etter angrepet, ifølge agenten hans.

I intervjuet ble han også spurt om han følte seg trygg. Da sier Rushdie dette:

– Jeg har levd med denne saken i 23 år, så jeg vet vel nå hvordan jeg skal håndtere det. I alle disse årene har det ikke vært noen antydninger til angrep fra enslige terrorister.

Angrepet i Oslo

Siden Aschehoug forlag trosset fatwaen og ga ut boken, kom også forlagsdirektør William Nygaard i Khomeinis og den iranske stats søkelys. I oktober 1993 ble han angrepet utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo.

Nygaard ble truffet av tre skudd fra en revolver av typen Dan Wesson. Nygaard overlevde så vidt. Ingen er pågrepet i saken, men politiet i 2018 siktet to personer for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Aschehougs daværende forlagsdirektør William Nygaard ble skutt utenfor sitt hjem i oktober 1993. Drapsforsøket blir sett på i tilknytning til Aschehougs utgivelse av Satanisk vers i Norge.

Politiet fortalte ikke hvem de siktede var. NRK kunne senere fortelle at en av dem bor i Libanon. Han kom tidlig i politiets søkelys etter drapsforsøket. Han hadde nære slektninger som var sentrale i Hizbollah, og han hadde forbindelser til den iranske ambassaden i Oslo.

William Nygaard overlevde drapsforsøket i 1989. I dag er han 79 år gammel. Ingen er hittil pågrepet for forholdet.

Seks uker etter at skuddene rammet forlagssjefen i Aschehoug i 1993, ble han oppsøkt av politiet hjemme på Bjølsen i Oslo.

– De tok med seg en stresskoffert med alle mine private papirer. Men jeg hadde ingenting med drapsforsøket å gjøre, sa han til NRK i fjor.