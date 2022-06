Flere titalls personer skal være drept i angrep mot kirke i Nigeria

En katolsk kirke sørvest i Nigeria ble angrepet under pinsegudstjenesten søndag. Nigerianske medier anslår at alt fra 20 til 50 personer kan være drept.

Nigerias president, Muhammadu Buhari, bekrefter at flere personer er drept i et angrep mot en kirke.

8 minutter siden

Væpnede menn skjøt og kastet sprengstoff inn i kirken i delstaten Ondo. Mange av de døde skal være barn. Presten i kirken skal ha blitt kidnappet, ifølge Adelegbe Timileyin, som representerer området i Nigerias nasjonalforsamling.

Timileyin sier at minst 50 er drept, et tall også avisen Nigerian Tribune oppgir. Vitner forteller om minst 20 døde. Myndighetene har ikke oppgitt et offisielt dødstall hittil.

Ingen grupper har tatt ansvar for angrepet.

– Våre hjerter er tunge. Freden vår er blitt angrepet av folkefiender, skrev delstatens guvernør Rotimi Akeredolu på Twitter.

President Muhammadu Buhari fordømte drapene.

Ber folk ikke ta loven i egne hender

Rotimi Akeredolu beskriver det hele som et «skammelig» angrep mot uskyldige. Han oppfordrer folk om å ikke ta loven i egne hender.

– Vi vil gjøre alt for å finne de ansvarlige. De vil stå til rette for det de har gjort, sier guvernøren.

De siste månedene har landet opplevd en voldsøkning. Det er blitt rapportert om kidnappinger og angrep over nesten hele landet, skriver BBC.

Jihadistgrupper har angrepet en rekke kirker i det nordlige Nigeria, der flertallet av befolkningen er muslimer.

Forrige uke ble lederen av Methodist Church i Nigeria kidnappen sammen med to prester i den sørøstlige delen av landet. Det ble betalt en løsesum på rundt 2,2 millioner kroner.

For to uker siden ble to katolske prester kidnappet i Katsina. De er ikke blitt løslatt.

I mars ble den viktige jernbanen mellom Abuja og Kaduna angrepet. Minst ni personer ble drept og en rekke personer ble kidnappet. Flere av disse skal fortsatt være borte.

Men Ondo, som ligger sørvest i landet, har så langt slippet unna volden.

– Dette landet ville ikke bukke under for onde og hensynsløse personer, sier landets president, Muhammadu Buhari, i en uttalelse.

Han er blitt kritisert en rekke ganger for manglende kontroll på landets sikkerhetsutfordringer.