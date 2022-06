Ukraina får ny våpenkraftpakke fra USA. – Ekte amerikansk lederskap, sier Stoltenberg

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Nato-sjefen har en rekke besøk i Washington D.C. denne uken.

Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte pressen sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken.

1. juni 2022 17:14 Sist oppdatert nå nettopp

USAs utenriksminister Antony Blinken og Nato-sjef Stoltenberg har sett mye til hverandre i det siste.

– Den siste tiden har jeg tilbragt mer tid i Brussel enn i noen annen by bortsett fra Washington D.C., sa Blinken under en pressekonferanse onsdag morgen amerikansk tid.

Den fant sted etter at de to hadde hatt nok et møte, denne gangen i den amerikanske hovedstaden. Der brukte Blinken anledningen til å skryte av Stoltenbergs «sterke og stødige lederskap» gjennom Ukraina-krigen.

– Vi er veldig, veldig glade for at han bestemte seg for å fortsette i jobben, sa Blinken.

Ny kraftpakke

Stoltenberg kom på besøk til Washington samme dag som det ble klart at USA sender rakettsystemet Himars til Ukraina.

– Dette er akkurat hva de trenger for å forsvare seg mot russerne, sa Blinken.

Også Nato-sjefen var fornøyd med beslutningen.

– Dette er et eksempel på ekte amerikansk lederskap, sa Stoltenberg.

Det nye våpensystemet er det tyngste og mest avanserte USA har gitt til ukrainerne til nå i krigen, og beslutningen kom etter flere uker med krevende diskusjoner i Washington.

På en side ønsker administrasjonen å hjelpe Ukraina med å stå imot russerne. På den annen side har flere advart om at avanserte rakettsystemer gir ukrainerne muligheten til å treffe mål dypt inne i Russland, noe som vil kunne føre en kraftig eskalering av krigen.

Russisk sinne

Russerne har, som ventet, reagert negativt på nyheten. De mener det øker faren for at krigen i Ukraina, eskalerer og blir en stor krig mellom Russland og USA.

– Vi mener at USA kaster bensin på bålet med vilje, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov, ifølge NTB.

Amerikanerne sier på sin side at ukrainerne har gitt dem forsikringer om at de ikke vil bruke det nye våpensystemet mot mål inne i Russland.

Toppmøte om fire uker

Stoltenbergs besøk til Washington er en del av forberedelsene til alliansens toppmøte i Madrid i slutten av juni. Der blir krigen i Ukraina, styrkingen av Nato i Øst-Europa og den planlagte innlemmelsen av Sverige og Finland som Nato-medlemmer, sentrale temaer.

Disse temaene preger også møtene i USAs hovedstad denne uken. I Nato jobbes det nå på spreng med å løse floken knyttet til Tyrkias innsigelser mot svensk og finsk medlemskap.

– Målet mitt er å ha dette på plass før toppmøtet, men 30 allierte må bli enige, sa Stoltenberg.

Han viste til at Sverige og Finland har sagt seg villige til å diskutere Tyrkias krav.

– Mer enn kvalifisert

Også Blinken sier han er «trygg på» at den krevende situasjonen vil løse seg.

– Sverige og Finland er mer enn kvalifisert for å bli med i Nato, sa Blinken.

I tillegg til utenriksminister Blinken, skal Stoltenberg møte forsvarsminister Lloyd Austin, nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og CIA-sjef William J. Burns.

Stoltenberg skal også holde foredrag ved Johns Hopkins-universitetet.

