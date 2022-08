De kvittet seg med Boris Johnson. Men etter flere uker med intriger og maktkamp angrer mange briter.

BRUSSEL (Aftenposten): Britenes nye statsminister vil være yngre og mer seriøs. Hvorfor ønsker likevel mange at Boris Johnson blir sittende?

I sommer har utenriksminister Liz Truss og tidligere finansminister Rishi Sunak kjempet om stillingen som leder for De konservative. Som bonus kommer statsministerposten.

Kampen om De konservatives lederverv er stemplet den skitneste i Storbritannias historie, med lekkasjer, trusler og skittkasting mellom kandidatene.

Verst har det gått utover tidligere finansminister Rishi Sunak. Han er blitt ertet for å være lav, for sine svindyre Prada-sko og anklages for å være en løgner.

Han var soleklar favoritt da toryenes toryenes Det konservative partiet i Storbritannia har røtter i det historiske Tory-partiet, som ble grunnlagt i 1678. Derfor kalles ofte medlemmene toryer.partigruppe skulle velge ut to kandidater. Nå er det derimot utenriksminister Liz Truss som ser ut til å vinne stemmene til grasrota.

Men hadde statsminister Boris Johnson stilt til valg mot Truss og Sunak, hadde han gjort rent bord. Johnson ville fått like mange stemmer som de to ville fått tilsammen. Det viser en fersk meningsmåling fra YouGov.

Hvorfor har velgerne så lite tiltro til Truss og Sunak?

Valg mellom skattelette og støttepakke

De konservatives partigruppe i Parlamentet har valgt ut to svært forskjellige kandidater til ledervervet. Ulikhetene kommer særlig til syne i ideologi og økonomisk politikk, ifølge Erik Mustad. Han er førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder.

Britene står overfor en svært vanskelig situasjon. Landet preges av høy inflasjon, stor gjeld, høye energipriser og den verste levekårskrisen på 40 år. Det har overskygget alle andre tema under valgkampen. Og de to kandidatene tilbyr svært ulik medisin for å få bukt med problemene.

Truss sverger til følgende midler:

Skattelette for å stagge prisveksten

Mindre bruk av offentlige midler

Høyere forsvarsbudsjetter

Sunak på sin side ønsker å bruke offentlige midler for å hjelpe folk med trange levekår. Ellers frykter han økt klasseskille. På sikt ønsker også Sunak å innføre skattekutt. Han ønsker imidlertid å minske forsvarsbudsjettet.

– Truss ligger langt oppe til høyre på den konservative skalaen. Sunak ligger mer mot sentrum i partiet. Mange kaller ham sosialliberal, sier Mustad.

Begge støtter planen om å sende asylsøkere til Rwanda.

Rishi Sunak trakk seg fra finansministerposten i protest mot Boris Johnsons lederstil 6. juli.

– Er det andre ting som skiller dem?

– Retorikken er nokså forskjellig. Truss er mer aggressiv. Hun har også en ganske folkelig appell. Hun tuller i debatter og er kjapp i kommentaren, sier Mustad.

– Sunak blir sett på som en intellektuell.

Hvem som blir partiets nye leder og Storbritannias nye statsminister, er opp til partiets 160.000 medlemmer. Valget foregår i en uravstemning pr. post.

Soleklar favoritt

Sunak har vært en klar favoritt blant partieliten. Men på meningsmålinger leder nå Truss med 66 prosent.

– Det vil være en bombe av dimensjoner hvis det ikke blir Truss, sier Øivind Bratberg. Han er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hvorfor ligger hun an til å vinne?

Det er særlig to ting ekspertene trekker frem.

1) Rishi Sunak trakk seg som finansminister i protest mot Boris Johnson. Det utløste Johnsons fall. Flere mener Sunak dolket ham i ryggen.

– Truss erklærte sin støtte til Johnson og forble et lojalt regjeringsmedlem, sier Bratberg og legger til:

– I disse vurderingene har hun en god andel av vanlige partimedlemmer på sin side.

2) Liz Truss minner om Margaret Thatcher. Mange i det konservative partiet støtter fortsatt hennes politikk fra 80-tallet. Altså at man bruker skattelette til å stagge prisvekst, forteller Mustad.

Bring back Boris

Med mindre enn to uker til ny partileder og statsminister kunngjøres, ser flere ut til å tvile på de to kandidatene. The Times har snakket med velgere som heller hadde ønsket å se Johnson fortsette som statsminister. Og over 10.000 partimedlemmer har signert på en «Bring back Boris»-kampanje, ifølge The Telegraph.

Bratberg forklarer det slik:

– Johnson var blitt uspiselig for mange i den politiske eliten, men blant vanlige partimedlemmer har han fortsatt en høy stjerne.

Til tross for umoralskheter og rot så har han fremstått som en sterk politiker. En som har tatt de store og viktige beslutningene i møte med krig og pandemi, legger Bratberg til.

– Velgerne har ikke tiltro til at de to kandidatene vil klare å fylle skoene hans.

– Hva skiller de to kandidatene fra Boris Johnson?

– Først og fremst er det inntrykket av seriøsitet. Johnson har vært en showman og sjarlatan. De to andre ønsker å fremstå som mer rettskafne og nøkterne, sier Bratberg.

Enkelte velgere har ikke latt seg overbevis om at Truss og Sunak er gode lederemner.

Må samle et splittet parti

Johnsons tid har vært preget av partygate, klåfingrede kolleger og hans fargerike personlighet. På toppen kommer sommerens bitre lederstrid. Tilbake står et svært splittet parti.

På tross av at Johnson har fremstått som en sterk politiker i velgernes øyne, er Mustad tydelig på følgende:

– Det velgerne ønsker seg nå, er en klar regjeringsprofil og politisk retning. Det har vært totalt fraværende under Boris Johnson, sier Mustad.

Å samle partiet blir kanskje den viktigste oppgaven til den nye partilederen, mener han.

Hvem som blir Storbritannias neste statsminister, kunngjøres mandag 5. september. Den nye statsministeren flytter inn i Downing Street allerede dagen etter. Der venter en rekke kriser.