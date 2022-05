Barnehagetog med bombefly og stridsvogner

Små gutter utkledd med stridsvogner i papp med Z-symbolet. Små barn utkledd som spesialsoldater.

Gutter utkledd som stridsvogner i en barnehage i byen Abakan, hovedstaden i republikken Khakasia. Byen ligger rundt 3400 kilometer øst for Moskva. Videoen ble publisert fredag 6. mai.

9. mai 2022 23:37 Sist oppdatert nå nettopp

Millioner gikk i «Det udødelige regiment»-tog i Russland 9. mai. Også de minste fikk være med.

Toget er et enormt folketog. Det arrangeres etter at de offisielle militærparadene er over. Folk går i gatene med bilder av slektninger som var med i andre verdenskrig, for å hedre dem som deltok. Toget hedrer veteranene som deltok i andre verdenskrig – eller fedrelandskrigen, som de kaller det i Russland.

Folketoget er en ganske ny tradisjon. Dette toget gikk første gang i Moskva i 2010. Millioner har deltatt i togene i byer i hele Russland de senere årene. Fra 2015 er «Det udødelige regiment» også arrangert i større i byer i land utenfor Russland.

Folketoget i St. Petersburg mandag 9. mai.

Med Z-merket i barnehagen

I Norge arrangerer ofte barnehager 17. mai-tog noen dager før selve dagen. Slik er det også med dette folketoget i Russland. Den uavhengige russiske nettavisen Meduza har publisert en samling av videoer som viser «Det udødelige regiment»-opptog i barnehager rundt om i landet.

Her ser vi flere små barn som er utkledd som stridsvogner og fly. Mange av stridsvognene og flyene har røde stjerner – Den røde armés symbol, slik det var i bruk under andre verdenskrig.

Små gutter og jenter utkledd som stridsvogner og fly. Denne videoen er publisert søndag 8. mai av en anonym privatperson, som er kritisk til utkledningen. Vedkommende ønsker ikke å identifisere hvor barnehagen er.

Men vi ser også barn utkledd med stridsvogner med Z-merket. Merket blir brukt på noen av de russiske kjøretøyene som deltar i krigføringen i Ukraina. Det er også blitt brukt som et symbol på Russland og krigen mot Ukraina i russisk propaganda.

En stridsvogn i papp – med Z-merket og røde stjerner. Denne videoen er publisert søndag 8. mai av en anonym privatperson, som er kritisk til utkledningen. Vedkommende ønsker ikke å identifisere hvor barnehagen er.

I en annen video ser vi en gruppe unger komme marsjerende. De er iført en slags kamuflasjeuniformer. Foran går en gutt med et russisk flagg med et spesielt emblem. Det viser en flaggermus over en globus. Dette er emblemet til den russiske militære etterretningstjenesten – fortsatt best kjent som GRU. Den riktige forkortelsen i dag er GU. Dette er arvtageren til KGB under sovjettiden.

GRU-flagg og kamuflasjedrakter – de skal kanskje forestille spesialsoldater fra GU Spetsnaz. Denne videoen er postet av en privatperson søndag 8. mai. Aftenposten har verifisert at barnehagen ligger i en forstad utenfor Tsjeboksary, hovedstaden i republikken Tsjuvasjia.

Kamuflasjeuniformene kan tyde på at ungene skal forestille GU-spesialstyrkene Spetsnaz. Spetsnaz-styrker skal ha deltatt i flere operasjoner i krigen i Ukraina. Blant annet sabotasjeoppdrag og angivelige drapsforsøk mot president Zelenskyj.

En liten tropp med mini-spesialsoldater. Denne videoen er postet av en privatperson søndag 8. mai. Aftenposten har verifisert at barnehagen ligger i en forstad utenfor Tsjeboksary, hovedstaden i republikken Tsjuvasjia.

Byen Tsjeboksary i republikken Tsjuvasjia ligger ved elven Volga. På byens lokale Røde plass ble det søndag 8. mai arrangert en parade for barnehage- og skolebarn. Her ser vi både små og litt større barn marsjere i miniatyrutgaver av militæruniformer. Uniformene ser ikke ut til å være hjemmelagde. Hos den lokale nettavisen PG21 kan man se veldig mange bilder fra opptoget.

St. Georg-sløyfen

På mange av bildene ser vi at ungene har på seg svarte og oransje sløyfer. Dette er den såkalte St. Georg-sløyfen. Dette var opprinnelig en russisk militær dekorasjon fra tsartiden.

Fra 2005 ble det tatt i bruk som et symbol for å hedre veteranene fra andre verdenskrig på «Frigjøringsdagen», som russerne kaller 9. mai.

Deltagere i folketoget i Moskva mandag 9. mai går med plakater av slektninger som kjempet i andre verdenskrig med St. Georg-sløyfer formet som bokstavene Z og V. Det kan se ut som om plakaten til venstre har et avisoppslag om en soldat som har dødd under Ukraina-krigen.

Russland sørget også for at 9. mai ble markert i flere av de ukrainske byene som Russland kaller «frigjorte». I den utbombede byen Mariupol var det organisert et mindre opptog. De dro en 300 meter langt St. Georg-sløyfe gjennom gatene.