Fox News-profiler har kritisert CNN-programlederen i årevis. Nå har han mistet jobben.

Mediegiganten CNN fjernet mediekritisk program. Nå påpekes det hvilken seier dette er for Fox News.

Brian Stelter har ledet programmet «Reliable Sources» på CNN siden 2013. Nå er det slutt.

Evnukk og Lille Trille. Karakteristikkene av CNNs programleder Brian Stelter har ikke vært av den myke sorten fra medieprofilene hos konkurrenten Fox News.

Ordskiftet ble nylig intensivert. Det skjedde da det ble klart at Stelter forlater CNN. Hans mediekritiske program «Reliable Sources», som de siste årene har vært kjent for en Trump-kritisk dekning, er tatt av luften.

At Stelter forsvinner fra skjermen, fikk Greg Gutfeld i Fox News til å ironisere under sitt eget program.

– Først har vi noen triste nyheter for dette showet. Brian Stelter forlater CNN. Jeg vet. Ja. Trolig vil han bruke mer tid på maten. Jeg tuller, sa Gutfeld.

Forandringene i den store amerikanske TV-kanalen skjer samtidig med at tilliten til amerikanske medier kollapser i USAs befolkning. Grepet med å fjerne CNNs lengstlevende program vekker bekymring.

Mediekritiker Erik Wemple stiller i The Washington Post spørsmålet «hva har Brian Stelters avskjedigelse fra CNN å gjøre med Fox News?», før han svarer «alt».

Ønsker en upartisk dekning

Wemple mener CNN har bukket under for propaganda fra Fox News. Ifølge Wemple har kanalen rettet skyts mot Stelter i årevis.

Blant annet har Stelter blitt kalt evnukk av den omstridte Fox-profilen Tucker Carlson.

Andre profiler hos Fox News har kommet med karakteristikker av Stelters kroppsvekt.

«Humpty Dumpty had a great fall» var plakaten Fox-profilen Sean Hannity dro frem da CNN-exiten var klar. Humpty Dumpty er betegnelsen for «Lille Trille», en skapning som er så rund at den kan trille.

Hannity og Carlson er de to største stjernene til Fox. Begge har talk show i prime på kveldstid i ukedagene.

Sean Hannity fra Fox News var rask med å kommentere Brian Stelters avgang. «Lille Trille», kalte han den tidligere CNN-profilen.

Da Fox News gjennomgikk grunner de mente førte til CNN-exiten, fastslo de at Stelter fremsto som en av kanalens mest partiske programverter.

Det er nettopp det å bli ansett som partisk CNN ønsker seg bort fra. Kanalen var blant mediene Donald Trump kalte for «fake news» og en fiende av folket.

Flere endringer i vente

Nedleggelsen av «Reliable Sources» er del av en større forandring i CNN den siste tiden. Chris Licht, CNNs nye toppsjef, har varslet at det vil komme flere endringer.

«I en tid der det ekstreme dominerer kabelselskapenes nyhetssendinger, skal vi forsøke å gå i en annen retning», har han uttalt til annonsørene.

Licht ønsker at kanalen i større grad skal appellere til både republikanere og demokrater.

Chris Licht tok over som toppsjef i CNN i mai. Han ønsker en mer «balansert» nyhetsdekning.

Robert Reich, professor i offentlig politikk og spalist i The Guardian, mener at målsetningen er fåfengt.

– Ettersom republikanerne beveger seg lenger til høyre inn i autoritarismens underverden, er det enda mindre mulighet for at CNNs nyhetsdekning vil kunne tilfredsstille dem, skriver han.

Selv «direkte nyhetsrapportering» avhenger av hvilke historier som presenteres, mener Reich.

– Dessverre er det fortsatt mange i Amerika som mener at det å holde Trump ansvarlig for det han har gjort mot dette landet er en form for partiskhet, og at slikt ikke har noen plass i såkalt «balansert journalistikk».

Et kritisk blikk på mediene

Stelter var kjent for å kritisere og analysere journalistisk dekning. The Wall Street Journal påpeker at han ofte var kritisk til Fox News og kanalens dekning av politikk.

«Reliable Sources» viet stor plass til tidligere president Donald Trumps forhold til mediene. Stelter så også på hvilken rolle mediene har spilt i splittelsen av nasjonen.

Fox News og Donald Trump har ofte stått i sentrum for Brian Stelters mediekritikk.

I 2020 kom boken «Hoax», der Stelter går grundig inn i og kritiserer forholdet mellom Fox News og Trump.

I en anmeldelse i The New York Times ble han anklaget for å være unyansert i sine konklusjoner.

«Leserne blir overlatt til å se ned på Foxs millioner av lojalister som godtroende medlemmer av en ekstremistisk kult», skrev anmelderen.

I sin siste sending benyttet Stelter muligheten til å si sin mening om CNNs nye, partipolitisk uavhengige kurs.

– Det er ikke partipolitisk å stå opp for anstendighet og demokrati og dialog. Det er ikke partipolitisk å stå opp mot demagoger – det er patriotisk, sa han.

Og la til:

– Vi må sikre at vi ikke gir en plattform til de som lyver oss opp i ansiktet.

Fox News skrev på sin side at Stelter brukte store deler av sin siste sending til å hvitvaske arven etter programmet sitt.