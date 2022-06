Republikanerne lot motstanderne få scenen alene

Trumps politiske venner angrer på at de boikottet høringene om stormingen av Kongressen.

Ivanka Trump stoler mer på farens justisminister enn på den tidligere presidenten.

11 minutter siden

I beste sendetid får Donald Trumps politiske fiender vise hvordan han oppfordret folk til å jukse med tellingen av stemmer, presset valgfunksjonærer og til slutt ba folk om å storme Kongressen.

Det demokratiske partiet har flertall i Representantenes hus. Da de satte ned en komité for å granske det som skjedde mellom valget høsten 2020 og innsettelsen av Joe Biden den 20. januar 2021, bestemte republikanerne at de ikke ville være med.

Allikevel er to av de ni medlemmene i komiteen republikanere. Liz Cheney og Adam Kinzinger er de to i partiet som klarest kritiserer Donald Trump. Begge er frosset ut av fellesskapet med partikolleger.

Donald Trump har fordømt høringene som «heksejakt».

Ensidig kjør

Torsdag kveld (norsk tid) holdes den femte åpne høringen.

The New York Times skriver at flere republikanere angrer på at de overlot hele scenen til politiske motstandere. Så langt har høringene vært preget av historier om hvordan Trump løy, truet og furtet.

Som «sannhetsbevis» leser komitémedlemmene fra dokumenter. De viser utdrag fra vitneavhør med sentrale aktører. Mange av dem er republikanere som er kritiske til Trump.

Mest oppmerksomhet fikk presidentdatteren Ivanka Trump. Hun ble fortalt at tidligere justisminister William Barr mente Trumps påstander var «pissprat». Da sa presidentdatteren at hun har stor respekt for Barrs dømmekraft.

Lynavleder

Trumps forsvarere i Kongressen står på utsiden og hevder at «bevisene» er tatt ut av sin sammenheng.

Planen deres var å avlede TV-seernes oppmerksomhet. De ville snakke om helt andre ting. De anklaget demokratene for å bruke høringene til å ta oppmerksomhet bort fra bensinpriser, varemangel og alt som bekymrer folk i hverdagen.

Trumps venner i TV-kanalen Fox News fulgte opp. Den mest populære programverten, Tucker Carlson, hadde det samme budskapet.

Mediene snur

Kort tid etter stormingen av Kongressen tvang demokratene frem en riksrettssak mot Trump. Sammenlignet med bevisene mot Trump fra den gangen, er materialet fra komiteen som har jobbet i halvannet år, av en helt annen kvalitet.

I utgangspunktet ville ikke Fox News gjøre som de andre store nyhetskanalene og sende høringene direkte. I stedet fikk kommentatorer som Carlson fordømme alt som skjedde.

Da oppmerksomheten økte i andre kanaler, snudde de. Fox har sendt de siste høringene direkte. De har også sluppet til andre kommentatorer enn Trumps støttespillere.

Noen av dem har til og med antydet at Trump kan ha brutt loven da han kjempet mot valgresultatet, skriver The Independent.

Selv The Wall Street Journal mener at Donald Trump er medansvarlig for stormingen av Kongressen.

Trumps gode venn

Fox News eies av mediemogulen Rupert Murdoch, én av Donald Trumps mektigste venner. Murdoch kontrollerer også avisen The Wall Street Journal. Til tross for at den er konservativ, har den forholdt seg relativt skeptisk til Trump.

Da høringene begynte hadde den en lederartikkel om hvordan bevismaterialet er en påminnelse om volden og at Trump sviktet støttespillerne sine.

Lederskribenten mener at demokratene bruker høringen politisk. De avleder oppmerksomhet fra den økonomiske krisen.

Men det betyr ikke at høringene er en ren avledningsmanøver, står det i lederartikkelen. De avdekker ny informasjon om både Trumps løgner rundt valgresultatet, presset mot valgfunksjonærer og oppfordringer til vold.

Avisen skriver at Trump har et stort ansvar for volden og stormingen av Kongressen. Men den tror ikke at komiteen har avdekket bevis for at Trump har gjort seg skyldig i kuppforsøk.

