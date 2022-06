Storbritannia godkjenner utlevering av Assange: – En mørk dag for pressefriheten

Wikileaks-grunnleggeren har vært innesperret i høysikkerhetsfengsel i Storbritannia siden 2019. Nå risikerer Assange 175 års fengsel i USA etter at han i 2010 publiserte materiale som dokumenterte amerikanske krigsforbrytelser.

Assange fotografert i forbindelse med et rettsmøte i 2019.

17. juni 2022 11:42 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Storbritannias regjering har godkjent at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange kan utleveres til USA, melder Wikileaks selv.

– Dette er en mørk dag for pressefriheten og for det britiske demokratiet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at Wikileaks i 2010 publiserte en halv million lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Tiltalen er kontroversiell fordi Assange er australsk statsborger og var i USA da publiseringen skjedde.

En britisk domstol har tidligere besluttet å overlate beslutningen om utlevering Assange til innenriksminister Priti Patel.

Les også Tid for en telefon til London

Dokumenterte krigsforbrytelser

En domstol avviste i januar 2021 utleveringsbegjæringen, men avgjørelsen ble senere omgjort av en høyere rettsinstans. I januar i år besluttet High Court i London at utleveringssaken kunne ankes, men også denne kjennelsen ble siden satt til side.

Materialet som ble publisert i 2010 dokumenterte blant annet krigsforbrytelser, overgrep og drap på sivile. De ble gjengitt i medier i hele verden, blant annet Aftenposten, og førte til en omfattende debatt om krigføringen.

Wikileaks dokumenterte blant annet hvordan amerikanske styrker skjøt irakiske sivile fra luften.

Assange risikerer opptil 175 års fengsel dersom han blir kjent skyldig i alle tiltalepunktene.

Han har sittet innesperret i høysikkerhetsfengselet Belmarsh utenfor London siden 2019.

Før dette tilbrakte han sju år i Ecuadors ambassade i London i frykt for å bli utlevert til Sverige, der han tidligere var siktet for overgrep mot to kvinner, og derfra til USA.

Konsekvenser for pressefriheten

Støttespillere av Assange mener at Wikileaks-grunnleggeren har krav på beskyttelse som varsler. De hevder USAs tiltale mot ham er et angrep på ytringsfriheten. Assange ble tidligere i juni utnevnt til æresmedlem i Norsk PEN.

Rune Ottosen leder for Assange-utvalget i Norske PEN. Han er skuffet, men ikke overrasket, over fredagens nyhet.

– Det drøyde litt med at beslutningen er blitt offentlig kjent. Jeg hadde håpet det foregikk et eller annet i kulissene, sier Ottosen til Aftenposten.

Assanges tilhengere hadde blant annet håpet at Australias nye statsminister, Anthony Albanese, ville forsøke å legge press på Storbritannia for å stoppe utleveringen. Ottosen frykter konsekvensene av en utlevering, både for Assange selv og for pressefriheten.

– Det er veldokumenterte krigsforbrytelser som er avdekket, sier Ottosen.

– En utlevering og en lang dom vil ha en enormt nedkjølende effekt på alle som ønsker å drive kritisk journalistikk. Det er det som er prinsipielt viktig.

Han er kritisk til at Storbritannia går med på utleveringen. Storbritannia har tatt forbehold mot å utlevere politiske fanger til USA. Ottosen mener dette burde beskytte Assange.

– Hvordan er dette mulig i dagens situasjon hvor man trenger mer kritisk og undersøkende journalistikk enn noen gang før? Det er veldig alvorlig, sier Ottosen.

Men alt håp er ikke ute. Assange kan fortsatt anke utleveringen, og Den europeiske menneskerettsdomstolen kan også velge å behandle saken. Hvis Assange utleveres, vil det derfor ikke skje med det første.

Motstand fra flere norske partier

I mai ba Europarådets kommissær for menneskerettigheter, en rekke journalistorganisasjoner, og åtte norske stortingsrepresentanter, om at Assange ikke utleveres til USA.

Assange-støttespillere demonstrerte i april mot en utlevering av Wikileaks-gründeren utenfor en domstol i London.

Stortingsrepresentantene fra Rødt, SV, MDG og Sp advarte i et brev til den britiske innenriksministeren Priti Patel mot følgene en utlevering av Wikileaks-grunnleggeren kan få for pressefriheten i verden.

– Beslutningen du nå er i ferd med å ta på vegne av den britiske regjeringen, er ytterst viktig ikke bare for ditt eget land, men også for Europa og resten av verden, heter det i brevet.

– Tiltalen som kan gi 175 års fengsel for å ha avdekket USAs krigsforbrytelser, gir grunn til bekymring og sender et truende budskap til varslere og journalister verden over, noe både Amnesty International og PEN International blant andre advarer mot, skriver de videre.