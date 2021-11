Abiy ved fronten, masseflukt fra Tigray

FN er dypt bekymret. Det kommer meldinger om masseflukt fra Tigray-regionen i Etiopia. Der skal statsminister Abiy Ahmed befinne seg ved fronten.

Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, har ifølge statlige medier reist til fronten for å kjempe mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

NTB-AFP

35 minutter siden

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har fått meldinger om at minst 8.000 mennesker, kanskje så mange som 20.000 er drevet på flukt vest i Tigray nær grensen til Sudan og Eritrea de siste dagene.

– UNHCR har mottatt svært urovekkende rapporter om en ny bølge av flyktninger, heter det i en kunngjøring onsdag.

Øyenvitner forteller at et stort antall sivile er arrest i området, men ingen av opplysningene har latt seg bekrefte av uavhengige kilder.

Abiy ved fronten

Samtidig med meldingene om masseflukt, opplyser regjeringen i Addis Abeba at statsminister Abiy Ahmed siden tirsdag har oppholdt seg «ved fronten». Nøyaktig hvor fredsprisvinneren fra 2019 befinner seg, er ikke kjent.

– Dette er en tid der det er nødvendig å lede et land til martyrdøden, sa Abiy før han reiste.

Ifølge informasjonsdepartementet i Etiopia har regjeringsstyrkene de siste to dagene drept tolv TPLF-ledere. Det er ikke kjent hvem dette er eller hvor de skal være drept.

Tusenvis av sivile skal de siste dagene ha blitt drevet på flukt fra den vestlige Tigray-regionen i Etiopia, som kontrolleres av milits fra naboregionen Amhara og regjeringsstyrker fra Etiopia og Eritrea. Dette bildet er fra samme område i desember i fjor, få uker etter at Etiopias statsminister Abiy Ahmed innledet en stor militæroffensiv i Tigray.

Militæroffensiv

Abiy innledet for ett år siden en stor militæroffensiv for å styrte det regjerende partiet i regionen, Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Eritreiske styrker bisto i offensiven. Det samme gjorde regionale styrker og milits fra Amhara. De rykket inn i det vestlige Tigray, et frodig område som de anklager TPLF for å ha annektert for tre tiår siden.

Titusenvis av sivile er drevet på flukt fra området. Mange reiser vestover til nabolandet Sudan. Andre østover i Tigray. Samtidig har mange sivile fra Amhara rykket inn.

Det meldes om masseflukt fra den vestlige Tigray-regionen i Etiopia, som kontrolleres av milits fra naboregionen Amhara og regjeringsstyrker fra Etiopia (bildet) og Eritrea.

Etnisk rensing

USAs utenriksminister Antony Blinken advarte i mars i år mot at man trolig var vitne til etnisk rensing i området, som nå kontrolleres av milits fra Amhara, støttet av etiopiske og eritreiske regjeringsstyrker.

Ifølge øyenvitner fylte styrkene lørdag 21 busser med sivile, de fleste av dem eldre, kvinner og barn, som deretter forsvant østover.

– De fikk beskjed om å bære sin egen bagasje og ble kjørt i retning av Tekeze-elven, forteller et øyenvitne.

– Jeg holder meg nå skjult, legger han til.

Dramatisk forverring

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) advarte onsdag mot en dramatisk forverring av situasjonen for de hundretusenvis av internflyktningene i Etiopia.

– Det er et kappløp mot klokken å dekke noen av de mest akutte humanitære behovene, sa lederen for ICRCs virksomhet i landet, Nicolas Von Arx.

De siste ukene har stadig flere land oppfordret sine borgere til å forlate Etiopia. Onsdag gjorde Storbritannia det klart at det haster.

– Jeg ber innstendig alle britiske borgere – uansett hva slags omstendigheter de er i – om å reise umiddelbart mens kommersielle flyvninger er tilgjengelig og flyplassen er åpen, sier Afrika-minister Vicky Ford.