Romfartøy skytes opp mot asteroide

Nasa skyter onsdag opp et romfartøy som skal gjøre som i «Armageddon» og forsøke å avlede en asteroide.

Et treff fra en så stor asteroide som dette ville utryddet alt liv på jorden. Nå vil Nasa finne ut om man får en asteroide til å endre kurs ved å gi den en dytt. Illustrasjon: Nasa/ NTB

NTB-AFP

9 minutter siden

I filmen fra 1998 ble det gjort et desperat forsøk på å redde jordkloden ved å ramme en asteroide. Nå skal det samme skje på ekte, men det er ikke fare for at verden går under hvis oppdraget mislykkes.

Det er nemlig kun et eksperiment, som vil gi svar på hvordan vi kan agere dersom det virkelig kommer en asteroide på kollisjonskurs som må avledes.

Romfartøyet Dart blir skutt opp fra California onsdag og skal forsøke å treffe en 160 meter lang asteroide og endre dens bane. Hvis alt går etter planen, vil sammenstøtet skje mellom 26. september og 1. oktober neste år.

Prosjektleder Ian Carnelli sier at en asteroide før eller senere vil komme på kollisjonskurs med jorda, og at vi da må ha en plan klar for hvordan det skal håndteres.