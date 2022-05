Protesterer mot innføring av rubler

I okkuperte byer skal innbyggerne tvinges til å brukes rubler. Et forsøk på å slette den ukrainske identiteten, sier innbyggerne.

Folk med ukrainske flagg protesterte 20. mars mot den russiske okkupasjonen i Kherson.

Nesten hele Kherson-regionen er nå under russisk kontroll. En by og et område som er viktig for å kontrollere de sørlige delene av Ukraina.

Fra storbyen Kherson kunne Russland starte en offensiv mot andre byer i sør, inkludert Odesa og Kryvyj Rih. Okkupasjonen av Kherson-regionen vil også sikre Russlands tilgang til den nordlige Krim-kanalen.

Innbyggerne i den store byen med skipsbyggingsindustri møter nå på russiske soldater og kjøretøy i gatene. Z-skiltet – et prorussisk krigssymbol – kan sees over hele sentrum. Russiske flagg henger over offentlige bygg. Ukrainsk TV har stort sett vært avbrutt og blitt overtatt av russiske nyheter.

Og nå skal de okkuperte områdene gå over til å bruke russiske rubler.

Russiske soldater er ikke vanskelig å få øye på i Kherson.

Det sier nestlederen for den såkalte sivilmilitære administrasjonen i Kherson-regionen, Kirill Stremousov, til det russiske statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Stremousov mener overgangsperioden vil ta opptil fire måneder. I løpet av denne tiden skal rubelen og den ukraniske valutaen hryvnja sirkulere i regionen.

Deretter skal den russiske valutaen overta.

Uttalelsene er ikke bekreftet fra andre russiske myndighetspersoner, men har fått ukrainerne til å rase. Flere har protestert åpenlyst foran russiske militære kjøretøy.

«Snikinnfører» rubler hos pensjonister

Khersons ukrainske ordfører, Igor Kolykhaev, skal ha blitt styrtet og erstattet av en russisk administrasjon. Han sier at å innføre rubler vil være vanskelig. Det eneste fungerende banksystemet i regionen er ukrainsk, ikke russisk.

Samtidig kommer det ukrainske nyhetsmeldinger om at pensjonister har fått utdelt rubler av russerne. Mange skal imidlertid ha vekslet tilbake i hryvnja.

Flere innbyggere sier de ser på innføringen av rubler som et ytterligere forsøk på å slette ukrainsk identitet.

BBC har møtt en dame i Kherson som kun vil titulere seg med fornavnet Olga. Hun frykter represalier fra russerne ved å stå frem med fullt navn.

– Jeg tror de fleste vil reise herfra hvis rubelen blir introdusert, sier hun.

– Men for øyeblikket er det fortsatt mulig å veksle valutaen i byen. Hvis jeg må betale i rubler, tror jeg at jeg bare vil gå og bytte det mot hryvnja. Det tror jeg andre også vil, som en protesthandling, sier hun.

Rundt 40 prosent av befolkningen har i løpet av de to månedene krigen har vart, rømt fra den strategisk viktige byen, ifølge ordføreren Igor Kolykhaev.

Dette satellittbildet over flybasen i Kherson skal blant annet vise flere russiske militære kjøretøy og utstyr. Bildet er tatt 7. april 2022.

Frykter iscenesatt folkeavstemning

Dagliglivet er blitt stadig vanskeligere. Flere forteller om en kamp for å betale for de få varene som fortsatt er å finne i butikkene, ifølge BBC. Restauranter og bedrifter har stengt. Store deler av økonomien har stoppet opp, avskåret fra store deler av verden.

Tidligere denne uken utnevnte russiske styrker en ny administrasjon i Kherson. Den gamle «samarbeidet ikke» med de okkuperte styrkene, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Ria.

Ryktene svirrer også om at det skal holdes folkeavstemningen iscenesatt av Russland om innbyggerne ønsker løsrivelse. Noen ukrainere er bekymret for at russerne rett og slett vil forfalske resultatet for å legitimere okkupasjonen. Ukrainere har demonstrert ute i gatene med blågule flagg.

– Jeg er ikke sikker på at russerne engang vil at vi skal vite at det er folkeavstemning, sier Olga.

– Jeg antar at de klarer det uten oss. Kanskje jeg allerede har stemt?