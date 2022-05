Lavrovs Hitler-kommentar skaper sinne i Israel

Israel kaller den russiske ambassadøren inn på teppet og forventer en beklagelse etter en Hitler-kommentar fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs Hitler-kommentar faller ikke i god jord i Israel.

Russland har hevdet at målet med invasjonen av Ukraina var å «avnazifisere» landet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har selv jødiske aner, et tema som Lavrov snakket om i et intervju på italiensk TV søndag, ifølge Reuters.

– Er Zelenskyj jødisk? Hitler hadde også jødisk bakgrunn. De største antisemittene er nettopp jøder, skal Lavrov ha sagt, ifølge den israelske avisen Haaretz.

Kommentaren har skapt reaksjoner i Israel, og utenriksminister Yair Lapid omtaler det som en «utilgivelig, opprørende og historisk feil».

– Å si at Hitler var jødisk er som å si at jødene drepte seg selv. Det var nazistene som forfulgte jødene. Det var kun nazistene som var nazister, og kun nazistene gjennomførte en systematisk utslettelse av det jødiske folk, sier Lapid, som forventer en russisk beklagelse.

Han får støtte fra det israelske holocaustsenteret Yad Vashem, som legger til at påstanden om at Hitler hadde jødisk bakgrunn ikke er dokumentert.

– Like alvorlig er det å omtale ukrainere, og spesielt president Zelenskyj, som nazister. Dette føyer seg i rekken av historieforfalskninger og er en fornærmelse mot nazismens ofre, heter det i en uttalelse.

Russlands kamp mot nazismen i andre verdenskrig er en viktig del av landets nasjonale identitet, og mange eksperter har påpekt at president Vladimir Putin utnytter dette ved å legitimere krigen i Ukraina som en kamp mot nazisme.