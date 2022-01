Første nyttårsdag ble det registrert over 160.000 koronatilfeller i England. Likevel er tribunene fulle.

England bruker koronapass for å holde smitten under kontroll. En ny, stor smittebølge bekymrer nå helsemyndighetene.

Det var ingen smitteverntiltak da Arsenal møtte Manchester City på Emirates Stadium lørdag.

Nå nettopp

Første nyttårsdag samlet 60.000 tilskuere seg på Emirates Stadium i London. Uten påbud om munnbind og uten avstand mellom seg så Arsenal-fansen hjemmelaget tape mot tabelltoppen Manchester City.

Premier League-kampene i England går for fulle tribuner om dagen. Kravet for å slippe inn er gyldig koronapass, som man får enten ved to vaksinedoser eller negativ PCR-test.

Høye smittetall

Før jul sa statsminister Boris Johnson at usikkerheten rundt faren ved omikronvarianten gjorde at det ikke var nok grunnlag for å rettferdiggjøre strengere tiltak.

Myndighetene i Skottland og Wales var uenige: Der ble det innført antallsbegrensninger på blant annet sportsarrangementer.

I England har smittetallene økt kraftig gjennom julen. Første nyttårsdag ble det registrert 162.572 nye koronatilfeller.

Myndighetene i Skottland og Wales har ikke rapportert tall lørdag.

Lavere antall dødsfall

Det er det høyeste smittetallet registrert i England så langt i pandemien. Denne rekorden er blitt overgått fem dager på rad.

Dødstallene har imidlertid vært høyere tidligere. Antall koronarelaterte dødsfall registrert første nyttårsdag var 154. I januar i fjor hadde landet over 1000 dødsfall pr. døgn.

Britiske forskere mener at omikronvarianten er blitt dominerende i Storbritannia. En statlig rapport fra Britain’s Health Security Agency publisert rett før jul hevdet at:

Omikron smitter mye lettere enn delta, men forårsaker mildere sykdom enn tidligere virusvarianter.

Det kan være mellom 50 og 70 prosent mindre sannsynlighet for at en person smittet med omikron blir lagt inn på sykehus, sammenlignet med en person smittet med deltavarianten.

Vaksiner kan redusere risiko for innleggelse. Én dose kan gi 35 prosent redusert risiko for innleggelse. To doser kan gi 67 prosent redusert risiko opp til 24 uker etter andre dose, deretter 51 prosent redusert risiko. (Litt over 82 prosent av den britiske befolkningen over 12 år har nå fått to doser.)

Forskerne bak rapporten understreker at det er for tidlig til å fastslå funnene med sikkerhet.

Arsenal-fansen fikk være til stede, men hadde lite å juble for da Rodrigo Hernández Cascante satte inn mål nr. 2 for Manchester City.

Oppfordrer til strengere tiltak

Nå frykter likevel helsemyndighetene at en ny, massiv smittebølge kan risikere å sette helsevesenet ut av spill. Siste offisielle oppdatering fra 29. desember viste at 2370 personer var innlagt på sykehus med covid-19.

Chris Hopson, sjef i det statlige britiske helsevesenet NHS, sier til BBC at de neste dagene vil være avgjørende for å forstå omikron-bølgens rekkevidde og alvorlighetsgrad.

Myndighetene må være klare for å introdusere nye restriksjoner hvis det er nødvendig, sier han til nyhetskanalen.

Legeforeningen British Medical Association sa nyttårsaften at de oppfordret til strengere tiltak, ifølge avisen Oxford Mail.

Tiltak «siste utvei»

Boris Johnson har ikke kommentert utviklingen de siste dagene, men sa før jul at han var klar til å innføre strengere tiltak på nyåret om det var nødvendig.

Helseminister Sajid Javid skrev i Daily Mail på nyttårsaften at de fulgte utviklingen tett. Han understrekte at helsevesenet foreløpig ikke risikerte kollaps, og at strengere tiltak var «siste utvei».