Ett år etter stormingen av Kongressen er amerikanerne enda mer splittet

Både president Joe Biden og den forsmådde taperen av 2020-valget vil tale til folket på årsdagen for stormingen av kongressbygningen. Trump vil feire dagen.

Tilhengere av president Donald Trump klatrer opp vestveggen på kongressbygningen 6. januar i fjor.

Splittelsen fortsetter i USA. Når nasjonen skal markere opprøret mot kongressbygningen for snart et år siden, har ikke partene nærmet seg en tøddel.

Et overveldende antall domstoler, riksadvokaten og komiteene skal godkjenne valg. Alle er krystallklar på at det ikke ble jukset. Likevel tror de fleste republikanere at Donald Trump fortsatt er landets rettmessige president.

Nesten tre av fire republikanere mener Joe Biden har stjålet valget, ifølge en undersøkelse fra Monmouth University.

Fredelig protest ifølge Trump

Donald Trump har valgt å holde en pressekonferanse i Florida 6. januar. Over lang tid har ekspresidenten tonet ned de voldelige hendelsene for snart ett år siden.

Forsøket på statskupp er ifølge Trump mer å forstå som en fredelig protest.

Fem personer mistet livet i stormingen, mens flere hundre politifolk ble skadet i de harde kampene. Ytterligere fire har tatt sitt eget liv etterpå.

Trump ser seg som valgets vinner

Trump vil også gjenta den totalt ubegrunnede påstanden om at han ble frastjålet valget i 2020.

Donald Trump ba sine tilhengere om aldri å gi seg da han talte til tilhengerne sine 6. januar 2020.

– Jeg vil holde en pressekonferanse på Mar-a-Lago for å snakke om alle disse tingene. Til da, husk at opprøret skjedde 3. november, det var den totalt ubevæpnede demonstrasjonen som skjedde 6. januar, skriver Trump i en e-post. 3. november var dagen presidentvalget ble holdt i fjor.

Donald Trump har også blitt beskyldt for å ha oppildnet sine tilhengere på et massemøte til å storme kongressbygningen der valget av Joe Biden skulle formelt bekreftes.

700 arresterte

Flere enn 700 personer er blitt arrestert etter opprøret. De er blant annet siktet for besittelse av et stort arsenal våpen, inkludert maskinpistoler, pepperspray, baseballkøller og flaggstenger brukt som lanser.

Den sittende presidenten vil også minnes det som skjedde for ett år siden med en tale. Men Det hvite hus har vært tilbakeholdne med å gi detaljer på forhånd om arrangementer.

– 6. januar var en av de mørkeste dagene for vårt demokrati. Vår hovedstad var under angrep, og jeg kan ikke se noen grunn for å la være å markere denne dagen, sier presidentens pressetalskvinne Jen Psaki.

Trumptilhengere bryter gjennom en politiblokade utenfor kongressbygningen 6. januar 2020.

Diskusjon om historiefortellingen

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, varslet et fullt program med begivenheter på og rundt ettårsdagen. Hun oppfordrer demokratiske representanter til å være i Washington og delta i arrangementene.

– Det forberedes et fullt program som blant annet inkluderer en diskusjon blant historikere om historiefortellingen om 6. januar. Dette er en mulighet for representantene å dele hendelser og refleksjoner fra den dagen, og en forhåpningsfull vake om kvelden, skriver Nancy Pelosi i en uttalelse.

Den republikanske senatoren Susan Collins er adskillig mer avdempet i sitt forhold til 6. januar-markeringer. Hun ser både sikkerhetsutfordringer og fare for gjentagelse av det som skjedde for ett år siden.

– Jeg mener at akkurat den dagen er fylt med frykt og sinne, så det ville være bedre om vi ikke har en eller annen form for «jubileum» denne dagen, sier hun til The Washington Post.

Snører seg inn

Markeringen kommer samtidig med at kongressgranskingen av opprøret nå har kommet inn til Trumps innerste krets. Tidligere stabssjef for Trump, Mark Meadows, har lagt frem en kontroversiell Powerpoint. Den viser i grove trekk hvordan republikanerne skal gjennomføre et statskupp og gjeninnsette Donald Trump.

Det planlegges over 100 vaker 6. januar både av høyreorienterte grupper som insisterer på at de som ble fengslet, er politiske fanger, og liberale som oppfordrer til bedre beskyttelse av velgerrettighetene.

– Forestillinger om valgfusk er nå så rotfestet i Det republikanske partiet hvor du har en stor andel som ikke lengre tror på det demokratiske systemet, sier Heidi Beirich til Washington Post. Hun er en av stifterne av the Global Project Against Hate and Extremism.