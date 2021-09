Valgvinner Olaf Scholz vil regjere med De grønne og fridemokratene. Men vil de?

Olaf Scholz og sosialdemokratene vant valget i Tyskland. Nå skal han fri til mulige koalisjonspartnere.

Sosialdemokratene er klare for å danne regjering etter valgseieren søndag. Kristeligdemokratene har begynt å krangle.

Nå nettopp

Mandag formiddag møtte sosialdemokratenes (SPD) kanslerkandidat, Olaf Scholz, pressen i Berlin. Valgvinneren er klar til å ta regjeringsansvar. I Tyskland vil man ha flertallsregjeringer. SPD vant valget med 25,7 prosent av stemmene.

Dermed er planen å danne koalisjon med De grønne og det liberale partiet FDP.

– Tre partier er blitt styrket, derfor er dette det klare mandatet som velgerne har formulert, sa Scholz.

Spørsmålet nå er om De grønne og FDP vil inn i samarbeidet.

De to partiene skal begynne «førsonderinger», ifølge FDPs leder, Christian Lindner.

For også valgtaperen Armin Laschet, leder for det kristeligdemokratiske partiet CDU, ønsker fortsatt å bli kansler. Da trenger han samarbeid med de samme to partiene. Ingen av de to største partiene har fått noe naturlig regjeringsoppdrag, sa Laschet på en pressekonferanse mandag.

Kristeligdemokratene stupte til et historisk lavmål søndag, med et resultat på 24,1 prosent.

Intern strid i CDU

Særlig lokkende er det muligens ikke å alliere seg med en som nettopp har tapt et valg. Mandag morgen startet også med rapporter om indre strid i CDU. Og Laschet hadde aldri gjort krav på å styre landet, het det nå fra partiet. Det var ment som et tilbud hvis Scholz ikke lykkes i å danne regjering, skriver avisen Die Welt.

Armin Laschet skal også ha hatt en lang samtale med FDP-sjef Christian Lindner. De to er personlige venner.

Reaksjonene på hvordan Laschet har håndtert valgnederlaget, er sterke.

– Hvem skal si til Laschet at nå er det slutt, spør kommentatoren i Süddeutsche Zeitung. Han ramser opp elendigheten: Laschet hadde grasrota i partiet imot seg. Han har ført en grusomt dårlig valgkamp. Valgresultatet er historisk katastrofalt. Den østlige delen av Tyskland er blitt et brakkland for CDU.

– Og så stiller han seg opp og vil finne et flertall i Forbundsdagen som vil ha ham som kansler?

Fakta Mulige tyske regjeringskoalisjoner Et enkelt parti har ikke regjert alene i Tyskland siden 1961. Dette er noen av de sannsynlige regjeringskoalisjonene etter valget. Resultatene viser foreløpig en nasjonalforsamling med 735 mandater, det vil si at 368 mandater utgjør et flertall. Det er ikke tradisjon for mindretallsregjeringer i Tyskland. Følgende koalisjoner vil ha flertall: «Trafikklyskoalisjonen» – SPD, FDP og De grønne. Oppkalt etter partienes respektive farger: rød, gul, og grønn. Dette er valgvinner SPDs foretrukne koalisjon: 416 mandater. «Jamaica-koalisjonen» – CDU/CSU, FDP og De grønne. Oppkalt etter partienes respektive farger: svart, gul og grønn. Dette er CDU/CSUs foretrukne koalisjon: 406 mandater. «Storkoalisjonen» eller «GroKo» – kristendemokratiske CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD. Har regjert siden 2013: 402 mandater. «Kenya-koalisjonen» – CDU/CSU, SPD og De grønne: 520 mandater. «Tyskland-koalisjonen» – CDU/CSU, SPD og FDP: 494 mandater. Følgende koalisjoner har regjert i Tyskland tidligere, men er ikke aktuelle etter søndagens valg: «Rødgrønn» – SPD og De grønne. Dette samarbeidet regjerte fra 1998 til 2005: 324 mandater. «Den borgerlige koalisjonen» – CDU/CSU og liberale FDP. Denne koalisjonen har styrt Tyskland gjennom en rekke perioder, sist under Angela Merkel fra 2009 til 2013: 288 mandater. «Rødgul» – SPD og FDP. Denne koalisjonen styrte bl.a. gjennom hele 1970-tallet: 298 mandater. Vis mer

Det er flere representanter i Forbundsdagen i Berlin nå enn noensinne. Bildet er fra en aksjon arrangert av menneskerettighetsgruppen Unverhandelbar 16. september.

Verdens største parlament

Uansett vil regjeringsdannelsen ta tid. I mellomtiden byr valgresultatet også på praktiske problemer. Igjen er det satt ny rekord i antall representanter i Forbundsdagen. 735 er kommet inn, skriver Der Tagesspiegel. I denne perioden var det 709, også det rekord.

Årsaken til at Forbundsdagen vokser, er den tyske valgordningen. Hver velger har to stemmer. En stemme går til en kandidat i hvert av de 299 valgdistriktene, en annen til partilisten. Dermed kommer 299 direktevalgte representanter inn.

Men for å sikre at den politiske balansen gjenspeiler stemmene gitt til partilistene, kompenseres det med mandater. Når flere partier kommer inn, øker det samlede antallet representanter.

Rent fysisk er det ikke plass til de nye representantene, hverken i salen eller på kontorene. Nå må løsninger finnes for verdens største parlament.

Den kinesiske folkekongressen har riktignok flere medlemmer enn Forbundsdagen, men er ikke en demokratisk institusjon.

Minoriteter bedre representert

Blant de 735 er også for første gang to transpersoner. Både Tessa Ganserer og Nyke Slawik representerer De grønne. Det melder avisen TAZ.

Tessa Ganserer ble valgt inn i Forbundsdagen for De grønne i Bayern. Hun er en av to transpersoner som fikk plass etter valget.

Nytt av året er også at en danske har fått plass. Stefan Seidler er valgt inn for mikropartiet Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Partiet bestemte i 1961 å slutte å stille til valg i Forbundsdagen. I fjor ombestemte de seg og kom altså inn nå.

Partiet finnes bare i delstaten Schleswig-Holstein, på grensen til Danmark. SSW representerer de danske og frisiske minoritetene. Partier for nasjonale minoriteter er ikke underlagt sperregrensen på 5 prosent.