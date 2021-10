Han vitset om én av Russlands mektigste menn. Det må han svi for resten av livet.

Idrak Mirzalizade er født i Aserbajdsjan, har hviterussisk statsborgerskap og har bodd mange år i Russland. Han spøkte med fremmedfrykten han møter. Nå angrer han.

Russerne er kjent for sin svarte og bitende humor. Men ikke alle godtar å bli gjort narr av.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

Hvis du er sammen med en russer, tar det sjelden lang tid før du får høre en anekdote. Når livet er blitt for tungt og trist, har russerne gjerne fortalt politiske vitser for å lette på trykket. Det gjaldt til og med under Josef Stalins terror på 1930-tallet.

En vits fra den gangen går omtrent slik: En saueflokk kommer i full panikk styrtende mot den finske grensen, og de ber om å få slippe inn.

– Stalin har beordret alle elefanter arrestert, forklarer sauene.

– Men dere er ikke elefanter, sier de finske grensevaktene forundret.

– Nei, men prøv å forklare det til Stalin.

Politiske vitser har ikke gått av moten. Snarere tvert om. De siste årene er stand-up-komikere blitt svært populære i Russland. Under humoren ligger det ofte en kritikk mot samfunnet.

Tidligere i år vitset en komiker om russernes fremmedfrykt. Det fikk overraskende store konsekvenser.

Fremmed navn

Det startet 1. mars på Komikerklubb nummer 1 i Moskva. Flere komikere satt og vitset, mens publikum klappet og lo. Seansen ble sendt på Youtube. Idrak Mirzalizade er født i Aserbajdsjan, har hviterussisk statsborgerskap og har bodd mange år i Russland. Han spøkte med hvor vanskelig det er for folk med navn som ham, å leie en bolig. I boligannonsene står det ofte: «kun for slavere».

Når han ringer en utleier, unngår han i det lengste å si navnet sitt. Målet er at personen skal høre at han snakker feilfritt russisk. Men når han endelig presenterer seg, er reaksjonen: Å f...

Først tre måneder senere publiserte en kristen TV-kanal en artikkel: «Komiker fornærmer russerne». En nasjonalistisk organisasjon sendte melding til en halv million følgere at han hadde «fornærmet den russiske nasjonen mens publikum klappet». Vladimir Solovjov, som leder et debattprogram på statlig TV, krevde at komikeren måtte straffeforfølges.

Mirzalizade fikk tusenvis av hatmeldinger. To menn banket ham opp og krevde at han skulle unnskylde seg.

I august ble han dømt til ti dagers fengsel for hatpropaganda og for å ha fornedret en folkegruppe. Komikeren mente at han ikke var skyldig, men unnskyldte seg til dem som var blitt fornærmet. Han sa at målet kun var å gjøre narr av fremmedfrykt.

For noen uker siden erklærte innenriksdepartementet ham som en uønsket person. Han ble utvist fra Russland for resten av livet. Årsaken til den strenge straffen var en helt annen, tror kommentatorer.

Flere tilfeller

Hviterusseren er langt fra alene:

Forrige uke ble to skuespillere dømt til ti dagers fengsel fordi de hadde gjort narr av lokale politikere helt øst i landet. Det meldte en lokal TV-kanal

Tidligere i år ble Jurij Khovanskij pågrepet for å rettferdiggjøre terrorisme etter at han lagde en sang om en terroraksjon. Han risikerer syv års fengsel.

I 2018 ble Danila Poperetsjnyj etterforsket for å ha gjort narr av ortodokse prester.

President Vladimir Putin er kjent for å slå av en vits med jevne mellomrom.

Mindre politisk satire

Flere populære artister har sluttet med politisk satire. Isteden har de begynt å vitse om hverdagslige ting. Det skriver Jan Sjenkman, spaltist i avisen Novaja Gazeta.

Han mener at det er en trend at myndighetene går etter komikere. Budskapet er at de skal holde seg unna politikken. Jevnlig kommer politiet og filmer forestillinger. Etterpå tropper de opp bak scenen og gir artistene tydelig beskjed om å unngå politiske temaer.

– Fremover vil færre tørre å lage politisk humor og satire, tror han.

I praksis er det blitt tabu å spøke i offentligheten med flere temaer. Det mener Oleg Zintsov i tidsskriftet Republic. Det er:

President Vladimir Putin og andre mektige menn.

Kirken

Stalin. Russland forbød blant annet komedien The Death of Stalin.

Samtidig er det ikke noe problem å gjøre narr av homofile, lesbiske eller liberale demokrater, mener han. Han peker på at til og med Putin gjør det uten at noen reagerer.

Ikke humor?

Kritikere undrer på om myndighetene mangler humor. Flere russiske topper er imidlertid blitt kjent for sine vitser. Også Putin pleier å spøke. For noen år siden var Aftenposten på en konferanse som presidenten åpnet. Han så over deltagerlisten.

– Jeg ser at det er en herr Engels fra Tyskland på listen. Takk Gud for at han kom uten Marx, tullet Putin med henvisning til kommunismens grunnleggere.

For to tiår siden gikk atomubåten «Kursk» ned, og det var en redningsaksjon som hele verden fulgte med på. Det var store spekulasjoner om hendelsen. Putin ble intervjuet av den nå avdøde Larry King på CNN. King spurte om hva som egentlig hadde skjedd med atomubåten.

– Den sank, svarte Putin.

Husnissen Noldus i Harry Potter-filmene lignet på president Vladimir Putin. Det førte til mye bråk i Russland.

Liker ikke å bli ledd av

Russiske ledere vitser gjerne selv, men ikke alle liker å bli gjort narr av. Det skal også gjelde Putin:

For en del år siden ble programmet Kukly tatt av plakaten. Navnet betyr «dukker», og det var politisk satire. Angivelig skal Putin ha likt dårlig hvordan han ble fremstilt.

Flere politikere reagerte kraftig da husnissen Noldus i Harry Potter-filmene lignet på presidenten.

I fjor sommer rømte komikeren Aleksandr Dolgopolov fra Russland da politiet etterforsket ham for en vits om presidenten.

Dukken Vladimir Putin i det politiske satireprogrammet Kukly. Programmet var svært populært, men ble tatt av plakaten fordi presidenten angivelig skal ha likt dårlig hvordan han ble fremstilt.

Hårsår riking?

Og det tar oss tilbake til komikeren Idrak Mirzalizade fra tidligere. Han ble altså utvist fra Russland resten resten av livet for å ha fornærmet russerne.

Men hva var den egentlige årsaken til den svært strenge straffen? Det skal være at han fornærmet Igor Setsjin, mener analytikere. Setsjin er oljemilliardær. Han har tette bånd til Putin.

Komikeren vitset med at han pleier å ta med seg et bilde av Setsjin til demonstrasjoner for å skremme politiet.

Nå har Mirzalizade saksøkt myndighetene for vedtaket om å kaste ham ut. Og en domstol har midlertidig opphevet vedtaket mens den undersøker om søksmålet faktisk skal behandles. Eksperter tviler på om han har noen sjanse til å vinne frem.

Igor Setsjin er en av Russlands rikeste og mektigste menn. Han har en fortid i KGB og er nær venn av Putin. Han skal angivelig være hårsår. Jevnlig saksøker han medier som skriver om ham.

Lang tradisjon

I Russland har man til alle tider gjort narr av lederne. I perioder med sterk undertrykkelse har de hardt prøvde russerne gjerne tydd til det eneste tilgjengelige våpenet: humor. Det har vært en form for politisk protest.

I perioder i Sovjetunionen var det imidlertid farlig å fortelle slike vitser – eller å le av dem. Hvis feil person hørte det, kunne man bli sendt til fangeleir i Sibir.

– Latter er en svært alvorlig sak, bemerket den sovjetiske kunstneren Aleksandr Raykin under Stalins terror.

Heller ikke Putin unngår å bli vitset om. Kretsen rundt Putin er blitt styrtrike i løpet av hans presidentperiode. Mange russere tror at også presidenten er blitt en holden mann:

Putin, hvor mye er to delt på to? Putin svarer: Slik det alltid er. Én til deg og tre til meg.

Sovjetunionens tidligere leder Leonid Brezjnev gjør ablegøyer mens daværende president i USA, Gerald Ford, ser på. Det finnes et stort antall russiske vitser om Brezjnev.

Flere vitser fra øst

Her er et knippe vitser som russerne har fortalt i ulike tidsperioder.

Farlig humor:

I Sovjetunionen kunne det være farlig å fortelle en vits. Til og med dét spøkte russerne med:

En dommer går ut av rettssalen mens han ler seg skakk. En kollega spør hva han ler av.

– Jeg hørte akkurat verdens morsomste vits.

– Da må du fortelle den, sier den andre dommeren.

– Jeg kan ikke. Jeg har akkurat gitt en person ti års fengsel for det.

Mangel på ulike matvarer:

Før kommunismens sammenbrudd i 1991 var det ofte tomt på mange av hyllene i matbutikkene. Og det var lange køer.

En mann går inn i en matbutikk og spør en ekspeditør: – Har dere noe kjøtt? Ekspeditøren svarer: – Nei, i denne butikken har vi ikke fisk. Det er butikken på andre siden av gaten som ikke har kjøtt.

Stalin:

Under diktatorens utrenskninger ble hundretusenvis av mennesker drept. Mange ble tvunget til å tilstå noe de ikke hadde gjort. Sjefen for det hemmelige politiet var i mange år Lavrentij Berija.

Stalin mister sin favorittpipe. Etter noen dager spør Lavrentij Stalin:

– Har du funnet pipen din?

– Ja, jeg fant den under sofaen, svarer Stalin fornøyd.

– Ja, men det er jo umulig, utbryter Lavrentij. – Tre menn har allerede tilstått forbrytelsen.

Leonid Brezjnev:

Mange russere trodde at den sovjetiske lederen var senil. Han var kjent for å mumle mens han leste uendelig lange og kjedelige taler.

1) Noen banker på døren til Brezjnevs kontor. Brezjnev går bort til døren, tar på seg brillene, tar frem et ark fra lommen og begynner å lese: – Hvem er det?

2) Etter Brezjnev har holdt en tale, er han sint på taleskriveren. – Jeg ba om en tale som skulle vare 15 minutter, men denne varte i 45 minutter.

– Jeg ga deg tre kopier av talen.

Mikhail Gorbatsjov:

Sovjetunionens siste leder startet en kampanje for at russerne skulle drikke mindre alkohol. Det var ikke populært.

En arbeider står i en lang kø for å kjøpe vodka på alkoholbutikken.

– Nå har jeg fått nok. Kan du holde av plassen min? Jeg skal gå for å skyte Gorbatsjov, sier han til personen foran ham.

To timer senere kommer han tilbake.

– Fikk du skutt ham?

– Nei, køen der var mye lenger enn her.

Vladimir Putin:

Kritikere mener at presidenten er autoritær og slår hardt ned på motstanderne, og at han ikke skyr noen midler.

1) Putin sover, og Stalin kommer til ham i drømme.

– Jeg har to råd til deg: Drep alle dine fiender og mal Kreml blått, sier Stalin.

– Hvorfor blått? spør Putin.

2) Putin åpner kjøleskapet og ser en talerken med skjelatin som rister. – Du trenger ikke skjelve. Jeg skal bare ha melk, sier presidenten.

(Kilde: Ben Lewis: Hammer & Tickle)

