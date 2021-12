Hver tredje ansatt i Australias parlament er blitt trakassert

Mobbing og seksuell trakassering er en del av hverdagen i Australias parlament. Nå lover politikerne bedring. Nok en gang.

Parlamentet i Canberra har en helt annen omgangstone enn Stortinget i Oslo.

– Jeg skulle ønske jeg ble overrasket, sa statsminister Scott Morrison.

Den australske statsministeren fikk en rapport om mobbing og trakassering i parlamentet. Den bekreftet det mange har hevdet, nemlig at australsk politikk ikke har fulgt med i tiden.

Rapporten fra Australias menneskerettighetskommisjon ryster. Den er gjennomført av likestillingsombud Kate Jenkins. Hun fikk svar fra 935 av de 4000 som ble spurt om å delta i spørreundersøkelsen. De spurte er politikere og deres ansatte, rådgivere og annen stab.

Rapportens avsløringer er så sterke at SBS News advarer om at innholdet i artikkelen om den kan virke støtende.

Nøyaktig en tredjedel av de spurte svarte «ja» på spørsmål om de er blitt seksuelt trakassert. Kvinner er overrepresentert blant ofrene. 40 prosent av kvinnene som jobber i parlamentet opplever slik trakassering.

Ni personer har opplevd mer enn trakassering, de ble rett og slett angrepet fysisk.

Tunge inn i munnen

I den ferske rapporten forteller kvinnelige rådgivere om hvordan eldre menn behandler dem. En forteller at mannen som satt ved siden av henne på et møte, plutselig omfavnet henne og stakk tungen sin inn i munnen hennes.

Alle de andre rundt bordet lo.

Flere kvinner forteller om klaps på rumpa, kyss i heisen og annen uønsket kroppskontakt.

Hevder at hun ble voldtatt på statsrådskontor

Undersøkelsen ble satt i gang i februar. Det skjedde etter at Brittany Higgins fortalte at en kollega voldtok henne. Hun var rådgiver for forsvarsministeren. Det samme var den påståtte gjerningsmannen. Voldtekten skal ha skjedd inne på forsvarsministerens kontor.

Higgins sa at hun var blitt advart mot å anmelde saken. Forsvarsministeren måtte senere be om unnskyldning for at hun kalte Higgins «en dum ku».

Voldtektsanklagen etterforskes fortsatt.

Brittany Higgins ble frarådet å anmelde voldtekten. Nå bekreftes det hun sa om landets politiske kultur.

Fakta Australia Land i det britiske samveldet Dronning Elisabeth II er statsoverhode Statsminister Scott Morrison 25,7 millioner innbyggere «Oppdaget» av nederlendere i 1606 I 1783 opprettet britene en straffekoloni i Australia, fanger og andre myndighetene ville bli kvitt, ble sendt dit Etter hvert ble hele kontinentet en britisk koloni Siden 1907 har Australia vært et selvstyrt rike, innenfor samveldet Vis mer

Higgins slo alarm, og det straffet seg. Hele 84 prosent av de som blir trakassert eller mobbet, svarer at de ikke har varslet eller bedt om hjelp.

De som er ansatt i parlamentet, er ikke beskyttet av lovene som gjelder andre australske arbeidstagere. Folkevalgte kan si opp rådgiverne sine som de selv vil.

Det gjør ansatte ekstra utsatt dersom de kommer i konflikt med sjefen sin.

Allikevel er kvinnelige folkevalgte enda mer utsatt. 63 prosent av dem sier at de har opplevd seksuell trakassering.

Vant med røff tone

I Norge klubber stortingspresidenten så snart en representant kommer med uttalelser som nærmer seg det man kaller «uparlamentariske uttrykk».

Det australske parlamentet har en debattform som minner mer om den britiske. Det er vanlig at motparten kommer med tilrop og forsøker å sette taleren i ubalanse.

Men det finnes grenser der også. Forrige fredag måtte en senator be om unnskyldning. Hun avbrøt en motdebattant ved å rope: «Jeg holder i alle fall bena mine samlet.»

Et par dager tidligere benektet en annen politiker at han hadde laget bjeffe- og knurrelyder da en kvinnelig kollega hadde ordet. Han hevdet at det var munnbindet som gjorde at lydene kunne oppfattes slik.

Statsminister Scott Morrison er ikke overrasket over avsløringene.

Anbefaler tiltak

Likestillingsombud Kate Jenkins skriver at mye må gjøres – og det raskt. Hun er ikke bare bekymret for enkeltmenneskene som utsettes for overgrep. Kulturen i parlamentet truer velgernes tillit til hele institusjonen.

Derfor vil hun at personalbehandlingen profesjonaliseres og at ansatte får tryggere rammer.

Men det må også skje noe med omgangsformen. For eksempel bør det bli strengere regler for alkoholdrikking, mener hun.

Brittany Higgins takket alle de tidligere kollegene som har uttalt seg i rapporten. Hun håper at alle anbefalingene følges opp.

Statsminister Scott Morrison bekrefter at parlamentet må innføre nye og strengere regler.