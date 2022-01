Smittetopp i Sverige, andre pasienter flyttes for å gi plass til covid-syke

Sverige nådde ny smittetopp med 23.877 nye smittetilfeller onsdag. Dette er det høyeste tallet på ett døgn siden koronapandemien startet, ifølge Aftonbladet.

Covid-pasientene fyller igjen opp Sveriges sykehus, som her på Söder Sykehus i Stockholm.

Fredag ligger 942 personer med covid-19 på Sveriges sykehus. Nå flyttes pasienter som ikke har covid for å gjøre plass til flere.

Söder Sykehus i Stockholm er nesten fullt. På gynekologisk avdeling behandles nå alle slags pasienter, blant dem eldre menn med flere forskjellige sykdommer. Dette til tross for at gynekologisk avdeling ikke har utstyr eller kompetanse til å ta hånd om dem. Sykepleierne fortviler over situasjonen.

– Slik som dette har det aldri vært tidligere under pandemien. Jeg har ikke kompetanse til å pleie disse pasientene. Når det ikke er leger tilgjengelig, må jeg google for å finne ut hva som feiler pasientene. Det er pinlig, sier sykepleier Amanda Linder til Sveriges Radio.

Hun arbeider på Söder Sykehus' gynekologiske avdeling.

Kan påvirke pasientsikkerheten

– Nå er det jungelens lov som gjelder, sier hun til Sveriges Radio og beklager at sykehuset ikke kan gi forsvarlig pleie til pasientene.

Sjeflege Sven Klaesson ved Söder Sykehus sier til Sveriges Radio at sykehuset i prinsippet er fullt. Han sier de forsøker å plassere de alvorligst syke pasientene på avdelinger der de har kompetanse til å behandle dem, men at sikkerheten kan påvirkes av situasjonen.

Antall innlagte covid-pasienter i Sverige er fremdeles langt unna antallet man var oppe i ved tidligere smittetopper. Det var langt flere innlagte våren og høsten 2020 og våren 2021. Likevel fører det høye antallet covid-syke nå til stort press på sykehusene. I åtte av landets 21 regioner har smittebølgen ført til økt bemanning.

Den nye smittetoppen i Sverige øker presset på sykehusene. Her fra Söder Sykehus i Stockholm.

Sverige valgte annen strategi

Tidligere i pandemien ble Sverige hardt rammet og valgte en annen strategi enn sine nordiske naboer. Sverige hadde over ti ganger så mange sykehusinnlagte som Norge.

Høsten 2021 hadde Sverige nådd over 15.000 koronadødsfall. Norge hadde 1000. Så endret bildet seg. Mens smittetallene skjøt fart i Norge og Danmark før jul, var Sverige et av landene i Europa som var minst rammet av pandemien. Det gjaldt antall smittede, personer innlagt på intensivavdelinger og døde.

Fordi smittetallene var moderate, ble det spekulert på om Sverige hadde oppnådd flokkimmunitet. Denne ukens smitterekord kan tyde på at så ikke er tilfellet.