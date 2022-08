«Verdens åttende underverk» er åpen for turistene igjen. Foreløpig lar de vente på seg.

SIEM REAP, KAMBODSJA (Aftenposten): Besøker du de gamle tempelruinene i Angkor Wat i dag, får du dem nesten helt for deg selv.

Før pandemien var det mer enn 2 millioner besøkende i året. Nå har turistene god plass.

– Det er godt å være tilbake, sier Monicharya Chan (32).

I to år var det umulig for henne å være guide for turistene i Angkor Wat. Kambodsja var koronastengt. Utlendingene uteble. De gamle tempelbygningene fikk stå i fred.

Overgangen var brutal. I 2019 besøkte 2,2 millioner mennesker disse ruinene, som lenge har stått på Unescos verdensarvliste. Billettsalget stupte med 99 prosent da pandemien kom.

– Da hadde jeg ingen jobb. Jeg måtte flytte til en annen by og jobbe som selger. Men det er her jeg vil være. Her, mellom alle disse vakre bygningene, sier Chan.

Nærmest hele den voksne befolkningen i Kambodsja har i dag to vaksinedoser, og landet er åpent for fullvaksinerte tilreisende. Men foreløpig lar de vente på seg.

– Før pandemien var det lange køer for å komme seg inn i noen av bygningene eller for å ta bilder fra de beste utkikkspunktene. Nå er det bare rundt 500 som kommer hit hver dag, sier 32-åringen.

Det første tempelet her ble påbegynt for nøyaktig 900 år siden – i 1122 – i kjernen av det mektige Khmer-riket. I flere hundre år lå det gjemt vekk i skogen før franske kolonister dukket opp på 1800-tallet.

Sammen med Machu Picchu og pyramidene i Egypt er det et av verdens mest kjente oldtidsminner.

Og det har aldri vært en bedre tid å reise dit på.

Flere av tempelruinene er dekket av store trær. Filmen Tomb Raider ble spilt inn akkurat her.

Mellom to røtter dukker et ansikt opp for å hilse på tilreisende.

Foreløpig er det ikke mange turister som tar turen innom Angkor Wat-ruinene i Kambodsja. Ruinene dekker et område på 1600 mål, noe som gir god plass til de rundt 500 som kommer hit hver dag.

Detaljene er mange, ikke minst ansiktene som er hugget inn i sandsteinen.

Går man litt lenger unna, får man se hovedtempelet i all sin prakt. Tempelet var et symbol på Khmer-rikets rikdom og makt på 1100- og 1200-tallet.

Vaktene har lite å gjøre. Tidligere utgjorde kinesiske turister en stor andel av de besøkende her. Så lenge Kina er koronastengt, vil det være langt mellom tilreisende her.

Langs veggene er det hugget inn utallige bilder som viser Khmer-rikets kultur og historie.

Guiden Monicharya Chan (32) viser hvordan tempelet er bygget på en akse som peker presist mot null grader nord.

Både buddhister og hinduer anser Angkor Wat som et betydelig byggverk. Mange drar hit på pilegrimsreiser.

Nå som turistene uteblir, kan denne toalettvakten og datteren hennes ta en liten sminkepause.

Mellom templene er det fortsatt jordbruksland og rismarker. Vannbøfler svømmer i de små kanalene.

Angkor Wat ble påbegynt i 1122 og sto ferdig rundt 1150. Mange av detaljene har overlevd tidens tann.

Muren rundt flere av bygningene er laget av sandstein. Disse ble svært presist skåret til.

Under pandemien har det vært mulig å vedlikeholde de gamle bygningene. Flere steder blir også gamle murer bygget opp igjen etter å ha falt sammen i løpet av de siste århundrene.

En lokal familie har tatt på seg tradisjonelle klær for å ta bilder foran ruinene.

Andre bruker fritiden til å hente frukt fra trærne i og rundt tempelkomplekset.

Foreløpig er de ikke modne, men etter noen dagers lagring kan de grønne fruktene spises.

Tamme apekatter er et vanlig syn ved flere av templene. De får ofte mat av tilreisende turister.