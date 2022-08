Guy Reffitt ble angitt av sønnen etter Kongress-stormingen. Nå er han dømt til mer enn syv års fengsel.

Det er den strengeste straffen en Kongress-stormer er idømt etter opptøyene, så langt.

Til venstre på rettstegningen sitter Guy Reffitt. Nå er han dømt til syv års fengsel.

Nå nettopp

I dagene etter Kongress-stormingen 6. januar i fjor var trebarnsfaren Guy Reffitt fra Texas opptatt av én ting: Å slette alle spor etter det han hadde vært med på i Washington D.C, ifølge rettsdokumenter.

En viktig del av dette var å få familien til å holde tett. Ifølge politiavhørene truet Reffitt sønnen og datteren.

– Hvis du sladrer, er du en forræder, og du vet hva som skjer med forrædere ... Forrædere blir skutt, skal trebarnsfaren ha sagt.

Noen dager senere kom flere politimenn til familiehjemmet i Texas. Der pågrep de Reffitt. Hans eldste sønn, Jackson Reffitt, hadde meldt ham til myndighetene. Det skulle først bli klart noen dager senere, da sønnen sto frem med historien sin på CNN.

Sønnen Jackson hadde vært bekymret for faren i lang tid. Han hadde derfor vært i kontakt med FBI allerede før faren dro til Washington D.C. I desember 2020 tipset han FBI om at faren hadde sagt han skulle gjøre «noe stort».

Først hørte Jackson ingenting fra FBI. Men etter stormingen av Kongressen ble han kontaktet.

Etter intervjuet med CNN flyttet Jackson ut av familiehjemmet. Gjennom nettstedet GoFundMe samler han inn penger til et collegefond.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det føltes som det riktige å gjøre, sa sønnen til CNN på spørsmål om hvorfor han valgte å melde inn faren.

Han pekte på at faren hadde gått gjennom store forandringer de siste årene. Han sa at faren var blitt mer aktiv på internett, og involvert i den høyreekstreme militsgruppen Texas Three Percenters.

Nå er Guy Reffitt dømt til mer enn syv års fengsel for sin rolle i opptøyene 6. januar i fjor. Ingen Kongress-stormere har fått strengere straff, så langt.

«Ikke skyldig»

Reffitt var tiltalt på fem punkter. Blant annet for å ha tatt med både rifle og håndvåpen til Washington D.C, med mål om å skape offentlige forstyrrelser og kaos.

Reffitt var også tiltalt for å ha truet sine egne barn. Han erklærte seg ikke skyldig på samtlige tiltalepunkter. Likevel gråt han da hans 19 år gamle sønn, Jackson, vitnet mot ham under rettssaken.

Trebarnsfaren var altså væpnet og iført skuddsikker vest og hjelm da han deltok i stormingen av Kongressen. Målet var å hindre de folkevalgte og visepresident Mike Pence fra å utrope Joe Biden som rettmessig vinner av valget.

– Faen ta alle sammen

Reffitt sa følgende til andre medlemmer av Texas Three Percenters, militsgruppen han tilhører, om planene for 6. januar:

– Jeg skal ta Capitol-bygningen med de andre. Vi skal dra de jævlene ut mens de sparker og slår. Jeg vil se Pelosis hode treffe hvert eneste trappetrinn på vei ut ... Og Mitch McConnell (daværende majoritetsleder i Senatet, red.anm.) også. Faen ta alle sammen.

Reffitt var selv aldri inne i kongressbygningen. Han ble stoppet da en sikkerhetsvakt peppersprayet ham. Påtalemyndigheten la likevel frem videobevis av at Reffitt som både ledet og egget opp mobben på utsiden av bygningen. Det skriver BBC.

FBI mener rundt 2000 personer var involvert i angrepet på Kongressen. Nesten 900 av dem blir straffeforfulgt. Og det kan bli flere.

Nesten 900 siktet etter stormingen

Rundt 2000 personer var involvert i angrepet mot Kongressen, anslår FBI.

Minst 884 av dem er blitt straffeforfulgt etter opptøyene. Det er ventet enda flere siktelser fremover. Ingen har så langt fått en så streng straff som Reffitt, som altså ble dømt til 87 måneder i fengsel.

Påtalemyndigheten hadde imidlertid lagt ned påstand om 15 års fengsel for trebarnsfaren.

Den lengste dommen som tidligere er avsagt i forbindelse med Kongress-stormingen, var mot to menn som ble funnet skyldige i å ha angrepet politifolk. De fikk fem år og tre måneders ubetinget fengsel.

Også flere av de mer «profilerte» stormerne er blitt straffeforfulgt. Folk som «Qanon-sjamanen» Jacob Chansley.

Jacob Chansley sa i retten at det var feil å storme Kongressen. Han ble dømt til mer enn tre års fengsel.

34 år gamle Chansley ble arrestert få dager etter opptøyene, og dømt til 41 måneders fengsel. I retten sa han at han nå mener det var en feil å storme Kongressen, og at han håper å «utvikle seg».

Chansley sitter for tiden i et lavsikkerhetsfengsel i Arizona.

Etter at dommen mot Reffitt var avsagt snakket døtrene hans med CBS News utenfor rettslokalene. De var tydelig misfornøyde. I en video som har fått stor spredning på Twitter, sier en av døtrene:

– Trump fortjener livstid i fengsel hvis faren min skal sitte i fengsel så lenge.