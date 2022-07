Sunday Times: Prins Charles tok imot 1 million pund fra bin Ladens familie

Prins Charles skal i 2013 ha tatt imot en donasjon til sin veldedige stiftelse på 1 million pund fra familien til Osama bin Laden.

Prince Charles ser på en modell av et planlagt minnesmerke i Skottland fredag. Prinsen mottok i 2013 en donasjon til sin veldedige stiftelse fra slektninger av Osama bin Laden, skriver Sunday Times.

30. juli 2022 20:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver den britiske avisen Sunday Times. Summen tilsvarer nesten 12 millioner norske kroner.

Pengene skal ha kommet fra Bakr bin Laden, patriarken i den velstående saudiarabiske familien, og hans bror Shafiq. De to er halvbrødre av Al-Qaida-lederen Osama bin Laden, som ble drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011.

For pinlig å sende pengene tilbake

Den britiske tronarvingen skal ha hatt et privat møte med Bakr i palasset Clarence House i London. Han skal ha sagt ja til donasjonen til tross for advarsler fra rådgivere, skriver avisen. Pengene skal ha blitt overført til Prince of Wales Charitable Foundation (PWCF).

Ifølge Sunday Times skal Charles ha følt at det var for pinlig å sende pengene tilbake til brødrene, og han skal ha fryktet at de ville lure på hva som var årsaken.

Har tatt avstand fra terror og Al-Qaida

Det er ingenting som tyder på at hverken Bakr eller Shafiq bin Laden har noen bånd til terrorvirksomhet. De er i slekt med Osama bin Laden gjennom faren, forretningsmannen Mohammed bin Awad bin Laden, som døde i en flyulykke i 1967. De har flere ganger tatt avstand fra terror og Al-Qaida, og brøt kontakten med Osama lenge før angrepet mot USA 11. september 2001.

Ifølge BBC meldte London-politiet tidligere i år at de etterforsket prinsens stiftelser etter påstander om at én av disse har tilbudt en saudiarabisk pengedonor hjelp til å skaffe seg britisk statsborgerskap og ærestitler.

BBC skriver at etterforskningen fant at Michael Fawcett, prins Charles’ personlige assistent og administrerende direktør i stiftelsen, koordinerte med fiksere over en ærestittel for den britiske milliardæren Mahfouz Marie Mubarak bin Mahfouz. Han nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Etterforskningen konkluderte med at det ikke fantes bevis for at noen av stiftelsens bestyrere var kjent med koordineringen.

November 2021 sa Fawcett opp sin stilling mens etterforskningen pågikk.