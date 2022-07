Nordmann pågrepet i Paraguay – mistenkt for å lage molotovcocktail

Politiet i Paraguay mistenker at mannen i 50-årene ville lage brannbomber. Sørlendingen ble søndag pågrepet for besittelse og produksjon av molotovcocktail og for å angrepet politiet med en kjetting.

Rikspolitiet i Paraguay mistenker at mannen fra Sørlandet skulle lage brannbomber. De hevder at mannen i 50-årene skal ha forsøkt å tenne på papir i tuten på en flaske.

14 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Da nordmannen ble overmannet av politiet i byen Lambaré, hadde han med seg en bag med fem plastkanner halvfulle med noe politiet mener er bensin.

Han var i tillegg i besittelse av fyrstikker, dopapir, en kniv og kjetting. Det opplyste politiet på en pressekonferanse på en politistasjon i byen Lambaré. Den ligger i ytterkant av hovedstadsområdet rundt Asunción.

Politiet ble søndag kveld varslet om en mann som oppførte seg mistenkelig ved en bensinstasjon. Da politiet ankom, gikk mannen til angrep på både vekter og politi, ifølge det lokale politiet.

En politibetjent er sendt til sykehus etter at nordmannen skal ha slått med en 60 cm lang kjetting.

UD i kontakt med mannen

– Den norske statsborgeren har ikke villet forklare seg eller oppgi hvorfor han hadde disse gjenstandene, sier politioverbetjent Édgar Vega til ABC-TV i Paraguay.

Utenriksdepartementet bekrefter at en nordmann er pågrepet av politiet i Asuncion.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er arrestert i Paraguay og yter konsulær bistand til vedkommende. På grunn av lovpålagt taushetsplikt, kan vi ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i vår oppfølging av saken, opplyser kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes til NRK.

Mannen skal ifølge politioverbetjent Vega ha ankommet det kystløse landet i Sør-Amerika allerede 25. mars i år.

– Han oppga ikke noe formål ved innreise. Hans visum varer til 25. september, opplyser Vega.

Nordmannen skal ikke ha familie i Paraguay. Politiet opplyser at han har en lokal venn og bor midlertidig i bydelen, som ligger helt ute ved elven Paraguay, som også er grensen til Argentina.

Krimteknikere og eksperter undersøker nå nordmannens eiendeler og innholdet på plastkannene.