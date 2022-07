«Feriehelvete» i trafikken ved den engelske kanal

Køer og kaos har preget utfartsårene fra Storbritannia de siste dagene. Først ble fergeterminalene i Dover rammet. Nå har også Eurotunnelen problemer.

Kø foran grensekontrollen i Dover. Britene skylder på dårlig bemanning ved den franske grensekontrollen, mens franskmennene gir Brexit skylden for kaoset.

Den britiske automobilforeningen (AA) har nå døpt avgangsterminalen til Eurotunnelen i Folkestone til landets nye episenter for feriehelvete. Ifølge BBC har noen av bilistene stått i kø i nesten et døgn for å komme seg til kontinentet. Flere måtte overnatte i bilen.

Dette skjer etter to dager med kaos ved havnebyen Dover, hvor tusenvis har stått i kø for å komme seg på fergene over kanalen til Frankrike.

Deler av hovedfartsåren M20 er stengt for privatbiler i et forsøk på å få trafikken til å flyte. Dette har igjen ført til køer for å komme seg inn mot Eurotunnelen og Dover fra alternative veier sørover i Storbritannia.

– Dover har nå kommet seg, men Folkestone er blitt det nye episenteret for feriehelvete, sier leder for veipolitikk Jack Cousens i AA.

Kaos og kø ved hovedfartsåren M20 som i lange strekk er stengt for privatbiler for å håndtere trafikksituasjonen.

Tusenvis av turister

Ved terminalen i Folkestone hvor folk kjører bilene sine på togene som går gjennom Eurotunnelen, tok det søndag rundt 90 minutter for å sjekke inn og komme seg på toget. Dette kommer i tillegg til det timelange kaoset på veien dit.

– Mange venter i timevis for å komme seg til terminalen, sier Cousens.

I fergebyen Dover var køene på rundt én time søndag. Det var ventet rundt 6.000 biler med ferieturister i løpet av søndagen, etter at den britiske skoleferien startet. Totalt har rundt 72.000 passasjerer reist ut fra Dover i løpet av helgen.

Skylder på hverandre

Britene og franskmennene er ikke helt enige om hva som er årsaken til trafikkproblemene.

Den franske parlamentarikeren Pierre-Henry Dumont fra Calais har gitt Brexit skylden, mens utenriksminister Liz Truss i Storbritannia skylder på dårlig bemanning ved de franske grensekontrollene.

Passasjerene som reiser med fergen til Frankrike fra Dover må gjennom en fransk grensekontroll før de får gå om bord.

Lørdag hadde Truss en samtale med sin franske kollega Catherine Colonna. Sistnevnte omtalte det som en «fin prat».

– Vi ønsker samarbeid for å få ned ventetiden. Fasilitetene ved havnen i Dover må også forbedres, sa Colonna.