Afghanske soldater flyktet til nabolandene før Taliban tok Kabul

Afghanske soldater skal ha krysset grensen til Usbekistan ulovlig, både med fly og til fots.

Usbekistan sier de har tvunget ned 46 afghanske fly og helikoptre. Tre fly skal også ha landet i Tadsjikistan.

Myndighetene i Usbekistan sier at de har tvunget ned 46 afghanske fly og helikoptre som krysset grensen fra nabolandet. Det dreier seg om 22 militærfly og 24 helikoptre som skal ha blitt tvunget til å lande på Termez-flyplassen sør i landet med totalt 585 soldater og offiserer om bord.

Flyene og helikoptrene landet lørdag og søndag.

I tillegg skal 84 soldater kommet over grensen til fots. Også i nabolandet Tadsjikistan skal tre fly med over 100 afghanske soldater om bord ha landet på en flyplass natt til mandag, ifølge Reuters.

– Passerte grensen ulovlig

Tidligere mandag ble det meldt at et afghansk militærfly hadde kræsjet i Usbekistan. Det usbekiske luftforsvaret hevdet det ble skutt ned. Flyet styrtet i provinsen Surkhondarjo, som grenser mot Afghanistan.

Mandag dukket det opp videoopptak på nettet som viser deler av det styrtede flyet. Ria Novosti skriver at to piloter overlevde, og en ansatt ved sykehuset i byen Termez opplyste at pilotene er lagt inn der.

– Militærflyet passerte grensen til Usbekistan ulovlig. En etterforskning er satt i gang, sier den militære talsmannen Bakhrom Zulfikarov til nyhetsbyrået AFP.

Hva som nå skjer med de afghanske soldatene som prøvde å flykte, er uklart. I en uttalelse fra myndighetene sies det at man nå forhandler med «den afghanske siden», sannsynligvis Taliban, om retur av soldatene.

De tre landene Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan har alle grense til Afghanistan.