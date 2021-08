Bitte små IT-deler er storpolitikk

Til hverdags tenker man ikke over hvor avhengige vi er blitt av mikrochiper. Bildet er fra en elektronikkmesse i Kina i mars.

Bilfabrikker stanser opp, kunder får ikke mobiltelefonen de ønsker seg. Hele verden merker at det er mangel på mikrochiper.

Nå nettopp

I et ukjent antall populære sanger hevdes det at «Love makes the world go round.» En oppdatert versjon kunne handlet om mikrochiper. De små elektronikkdelene sitter i alt fra brødristere til romraketter.

Uten dem stanser det meste rundt oss. Biler, telefoner, bankkort og husholdningselektronikk slutter å virke uten chipen, som ofte er mindre enn en fingernegl.

Det siste året har mangel på mikrochiper ført til store problemer.

Torsdag ble det kjent at verdens største bilprodusent, Toyota, reduserer produksjonen i september med 40 prosent. I stedet for 900.000 nye biler, nøyer de seg med å produsere 540.000, melder BBC.

Volvofabrikken i belgiske Ghent stanset produksjonen i tre dager denne uken. 5000 arbeidere ble sendt hjem. I juni lå britisk bilproduksjon på samme nivå som i 1953.

Sony har varslet at chipmangelen rammer produksjonen av Playstation. Apple frykter forsinkelser i produksjonen av telefoner.

Fakta Mikrochiper Det sitter chiper, som består av halvledere, inni det meste av elektronikk. Mikrochipen, også kalt en integrert krets, er det som gjør jobben i eksempelvis en mobiltelefon, en PC og all mulig annen elektronikk. Mye av produksjonen av mikrochiper foregår i Asia. Taiwan er ett av de store stedene for produksjon av mikrochiper. Kilde: Professor i halvlederfysikk, Lasse Vines, ved Universitetet i Oslo (UiO). Vis mer

Hva skyldes problemet?

Den vanligste forklaringen er koronapandemien. De fleste fabrikkene som lager chiper ligger i Asia. Mange av dem ble stengt i en lang periode da pandemien var på det mest truende.

Til å begynne med så det ut til at pandemien ville redusere folks kjøpelyst kraftig. Derfor ble produksjonen redusert. Da det viste seg at kundene mer enn gjerne ville handle, var det allerede mangel på chiper.

Men allerede før verden hadde hørt om covid-19 var det mangel på mikrochiper, ifølge Popular Science. Etterspørselen øker kraftig.

Det dårlige forholdet mellom Kina og Vesten bidrar også negativt.

Kineserne er storforbrukere av mikrochiper. Men de har ikke noen stor produksjon selv. USA forbyr eksport av teknologien til Kina, i og med at den regnes som forsvarssensitiv. Derfor sliter Kina med å sette opp egen produksjon. Resultatet er at de konkurrerer om de samme chipene som vestlige fabrikker.

Teknologinettstedet The Edge Markets mener at det også kan være snakk om produsenter som manipulerer markedet. Kampen om de tilgjengelige mikrochipene har sendt prisene til værs. Så langt finnes det ingen bevis for denne mistanken.

Hvordan påvirkes folks hverdag?

I juli fortalte Aftenposten om Bjørn Håkon Rognhaug som fortsatt venter på bilen han bestilte i oktober i fjor. Den er i prinsippet ferdig, bortsett fra at den mangler «hjernen». Skodafabrikken venter på mikrochiper til bilene sine.

Problemet er størst i bilindustrien. Men det smitter over på mange andre bransjer. Apple og Samsung varslet tidlig at de kan få problemer.

Også kunder som får varene sine, må finne seg i å betale mer for dem.

Les også En bitte liten brikke står mellom Bjørn Håkon Rognhaug og hans nye bil

Joe Biden er bekymret for chip-mangelen og vil øke produksjonen i USA.

Hva gjør industrien for å løse problemet?

I USA og Europa snakker både politikere og industriledere om behovet for å redusere avhengigheten av Asia. I dag lages 70 til 80 prosent av verdens mikrochiper i Taiwan og Sør-Korea.

Å bygge nye fabrikker er en enorm investering. Det krever milliarder av dollar. Man må også lære opp arbeidskraften. I beste fall kan det ta et par år å sette opp en fabrikk.

De små mikrochipene er storpolitikk. I april inviterte USAs president Joe Biden næringslivsledere til et møte i Det hvite hus. Han har også involvert det nasjonale sikkerhetsrådet.

«Mangelen på halvledere, som påvirker amerikanske arbeidere og familier akkurat nå, har høyeste prioritet for presidenten og hans fremste rådgivere», skrev Det hvite hus i en pressemelding.

På møtet diskuterte de hva som skal til for å øke produksjonen i USA. Selv med politisk vilje og risikovillige investorer, vil det ta mange år før amerikansk produksjon kan bli stor nok til virkelig å monne.

Hvor lenge kan det vare?

I slutten av juli sa Pat Gelsinger til BBC at situasjonen kan bli enda vanskeligere. Som toppsjef i Intel vet han hva han snakker om. Intel har i mange år vært dominerende leverandør av utstyr til IT-industrien.

Han legger vekt på at Vesten må forsøke å bedre samarbeidet med Kina.

Samtidig må det bygges nye fabrikker i både USA og Europa. Men det vil ta flere år.

Reuters har snakket med ledere i bilindustrien. Også de regner med at krisen vil vare et stykke ut i 2022.