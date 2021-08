Kaoset ved flyplassen i Kabul fortsetter. Forsvaret sier Taliban ikke gjør motstand.

Norske og allierte soldater i arbeid inne på flyplassen i Kabul.

Det var mandag morgen skyting mellom afghanske vakter og ukjente angripere ved flyplassen i Kabul i Afghanistan, ifølge det tyske forsvaret. Det norske forsvaret mener sikkerheten er god inne på flyplassen.

23. aug. 2021 10:40 Sist oppdatert 8 minutter siden

Det har vært kaotiske tilstander på og rundt flyplassen i Kabul den siste uken etter at de ekstreme islamistene i Taliban tok over byen. Flyplassen er nå det eneste området i Afghanistan som kontrolleres av vestlige styrker, og den eneste veien ut av landet for folk som ønsker å dra.

Mandag ble det meldt om skyting i området. En av de afghanske vaktene ble drept i skuddutvekslingen mandag morgen, skriver Bundeswehr på Twitter. Tre andre skal ha blitt skadet.

Det tyske forsvaret skrev først at det dreide seg om medlemmer av Afghanistans sikkerhetsstyrker, men presiserte senere at det dreide seg soldater fra den afghanske hæren som er satt til å vokte flyplassen.

– Det er en krevende situasjon i og utenfor flybasen. Det går litt i bølger hvor dramatisk situasjonen er på utsiden. Det kan være relativt rolig, men det er også rapportert om skyting eller annen dramatikk. Norsk personell inne på basen føler at sikkerheten er godt ivaretatt, sier Brynjar Stordal til Aftenposten, om den siste utviklingen rundt flyplassen i Kabul.

Han er pressetalsperson i Forsvarets operative hovedkvarter.

Selv om de afghanske sikkerhetsstyrkene kollapset i møte med Talibans offensiv, står enkelte afghanere igjen og holder vakt ved flyplassen. Deres formelle funksjon nå er uklar.

Det er ikke kjent om personen som ble drept, er blant Taliban-krigerne som er satt til å vokte flyplassen, skriver Reuters.

Ifølge CNN skal en snikskytter på utsiden ha skutt mot afghanske vakter på innsiden, som skjøt tilbake.

Amerikanske og tyske styrker skal også ha vært involvert i episoden. Alle de tyske soldatene kom uskadet fra hendelsen, ifølge forsvaret.

Britiske og canadiske soldater vokter murene rundt den utenlandsk-kontrollerte delen av flyplassen i Kabul natt til mandag.

Varierende skader

Ifølge CNN er fortsatt 20.000 personer på flyplassen i påvente at en evakuering. Totalt jobber det nå 50 norske personell på flyplassen i Kabul, opplyser Forsvarets operative hovedkontor.

– Taliban lar de allierte gjennomføre operasjonen. Det ytes ikke motstand fra Taliban og de lar operasjonen gå sin gang, sier Stordal.

Amerikanske og tyrkiske styrker har hatt ansvaret for sikkerheten rundt flybasen.

Stordal sier det norske forsvaret nå har to oppdrag inne på flybasen. Det ene dreier seg om driften av feltsykehuset inne på flybasen, der 30 personer jobber for saniteten i det norske forsvaret.

Det andre dreier seg om at 20 norske soldater bistår Utenriksdepartementet i arbeidet med mottak og uttransportering av folk fra Afghanistan. De fungerer også som en avlastning for feltsykehuset.

– Det kommer fortsatt skadede personer inn til feltsykehuset, som behandles der. Antallet og hvilke type skader det dreier seg om varierer fra dag til dag. Det er alt fra skuddskader til klemskader. Varmen er også en stor påkjenning når folk står så tett i trengselen, sier Stordal.

Han legger til at den svært dramatiske situasjonen i Kabul gjør at de kontinuerlig vurderer om det vil bli sendt mer norsk personell til flyplassen i Kabul.

Taliban vil ikke forlenge fristen

Tusenvis av utenlandske borgere og afghanere som har jobbet for vestlige land venter fortsatt på å bli evakuert. Men Taliban vil ikke forlenge fristen for evakueringen, som Joe Biden har satt til 31. august.

Det sier Taliban-talsmannen Suhail Shaheen ifølge BBC. Ifølge Shaheen er 31. august en «rød linje». Han sier en forlenging ut over dette vil innebære en forlenging av okkupasjonen i landet, og truet med «konsekvenser» dersom det skulle skje.

– Vi har sagt tidligere at vi gikk inn i Afghanistan sammen med våre allierte, og vi drar også derfra sammen med de, sier Stordal om fristen til Taliban.

En talsmann for Det hvite hus opplyser at amerikanske styrker har evakuert over 10.000 personer fra Kabul det siste døgnet. I tillegg har koalisjonsfly evakuert rundt 5900 personer. Totalt har USA nå evakuert rundt 37.000 personer fra Kabul siden 14.august.

En soldat deler ut vann til barn som har kommet seg i trygghet inne på flyplassområdet lørdag.

Minst 20 mistet livet

Enorme folkemengder har vært samlet utenfor flyplassen hele uken i et desperat forsøk på å komme seg ut av landet.

Søndag ble syv personer drept ved inngangen til flyplassen. Totalt har minst 20 personer mistet livet i kaoset ved flyplassen den siste uken, ifølge Reuters.

Søndag ettermiddag skal situasjonen utenfor flyplassen ha vært noe roligere. Taliban-soldater skyter i været og bruker batonger for å få kontroll på folkemengden og tvinge folk inn i køer.

De siste dagene har det kommet hjerteskjærende rapporter om folk som sender små barn frem til de utenlandske soldatene for at de skal komme i trygghet inne på flyplassen.

Forsvaret har bekreftet at flere små barn uten foreldre er sendt med evakueringsflyene som har ankommet Norge de siste dagene.

En amerikansk soldat og en liten gutt spruter vann på hverandre inne på flyplassområdet i Kabul. Mange har ventet i mange dager i heten utenfor flyplassen på mulighet til å komme seg ut av landet.

Nytt fly med nordmenn landet i Norge

Tempoet i evakueringen av utenlandske borgere og afghanere som har jobbet for vestlige land har tatt seg opp de siste dagene. Søndag beordret USAs president Joe Biden seks kommersielle flyselskaper til å bistå evakueringen.

Et fly fra Kabul med norske borgere og andre personer med tilknytning til Norge landet på Oslo lufthavn mandag morgen, opplyser Utenriksdepartementet.

Flyet kom fra Afghanistan via Tbilisi i Georgia, ifølge pressetalsperson Guri Solberg.

– Om bord var det norske borgere og andre personer med tilknytning til Norge som har ønsket bistand til å forlate Afghanistan. Det var også noen borgere fra andre land, sier hun.

UD gir ikke flere detaljer når det gjelder passasjerene av hensyn til personvern, beskyttelsesbehov og sikkerhet. Det er ikke kjent hvor mange passasjerer som var om bord i flyet.